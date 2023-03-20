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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عروض رياضية..

احتفالية كبرى باستاد طور سيناء الرياضي احتفالا بالعيد القومي للمحافظة

صدى البلد

نظمت محافظة جنوب سيناء، اليوم الإثنين، احتفالية كبرى بإستاد الطور الرياضي، احتفالًا بالعيد القومي للمحافظة، وإحياء الذكرى الـ34 لعودة مدينة طابا إلى الأراضي المصرية، بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، ومحمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، وتضمن الحفل معسكرًا للكشافة، وعروض رياضية لفرقة أبوزنيمة، و فرقة نسور الشباب والرياضة.

 

وتفقد محافظ جنوب سيناء، معسكر الكشافة، وأندية الشباب والمرأة.

 

وقال محافظ جنوب سيناء، إن شباب مصر قادر على حمل رسالة حماية الوطن، والحفاظ على كل حبة رمل بها، ولابد أن يعي الشباب بالدور البطولي الذي قامت به القوات المسلحة المصرية خلال حرب تحرير سيناء، والمعركة الدبلوماسية التي خاضها قادة مصر لاسترجاع مدينة طابا، لبث روح الوطنية والانتماء والاعتزاز بالوطن.

 

وأشاد المحافظ بالعروض الرياضية والفقرات الفنية المقدمة من الشباب، وخاصة المشاركة المتميزة لذوي الهمم  في العروض و اندماجهم بشكل جيد في العروض المقدمة كغيرهم من الشباب.

 

وقرر المحافظ صرف مكافأة مالية لجميع المشاركين في العروض الرياضية، بواقع 100 جنيه لكل مشارك.

العروض

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IMG_٢٠٢٣٠٣٢٠_١١٢٣٠٦
IMG_٢٠٢٣٠٣٢٠_١١٢٣٠٦
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IMG_٢٠٢٣٠٣٢٠_١٠٥٣٥٧
جنوب سيناء عروض رياضية استاد طور سيناء الرياضي عودة طابا

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