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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأقباط بطور سيناء يشاركون في تعليق زينة رمضان بشارع المنشية

أقباط طور سيناء يشاركون
أقباط طور سيناء يشاركون في تعليق زينة رمضان

شارك الإخوة الأقباط بطور سيناء، المسلمين تعليق الزينات في أقدم شارع بطور سيناء "المنشية"، وأمام مسجد المنشية الجامع احتفالا بقدوم  شهر رمضان الكريم.

ورصدت كاميرا موقع "صدى البلد" الإخباري مشاركة الإخوة الأقباط من رجال وشباب في تعليق الزينات بشارع المنشية الرئيسي، ومشاركة المسلمين تعليق زينة رمضان بشارع المنشية.

وقال إيميل أنور أندراوس، الشهير بـ"أبو كيرو"، أحد تجار شارع المنشية، إنه يسعد كل عام بمشاركة الإخوة المسلمين تعليق الزينات واستقبال شهر رمضان معهم، مشيرا إلى أن “الجميع إخوة في طور سيناء، ونعيش أجواء رمضان مع إخوتنا المسلمين”.

كما شارك شباب الإخوة الأقباط في مدينة طور سيناء، شباب المسلمين تعليق زينات رمضان في الشوارع والميادين.

ويعيش بدو دير سانت كاترين  الذين يخدمون الدير أجواء المحبة والسلام خلال شهر رمضان، ويقوم الرهبان بتجهيز الإفطار للصائمين من المسلمين.

وتنظم مدينة دهب بكل طوائفها أكبر مائدة إفطار رمضاني في العاشر من رمضان من كل عام.
 

أقباط طور سيناء يعلقون زينة رمضان

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أقباط طور سيناء يشاركون تعليق زينات رمضان

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