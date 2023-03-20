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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن "حياة كريمة".. الإنتهاء من إنشاء وتطوير 54 مكتب بريد بمراكز البحيرة

الإنتهاء من إنشاء
الإنتهاء من إنشاء 54 مكتب بريد بمراكز البحيرة

شهدت محافظة البحيرة خلال الفترة الماضية الإنتهاء من أعمال إنشاء وتطوير ورفع كفاءة عدد 54 مكتب بريد من إجمالي 67 مكتب بالمراكز المنفذ بها المبادرة، كما يجرى العمل حاليًا بـ 13 مكتب آخر لتقديم خدماتها للمواطنين.

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وشملت أعمال التطوير تزويد مكاتب البريد بأحدث الأنظمة الإلكترونية الحديثة وكذا رفع كفاءتها الإدارية والفنية لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وميسر فى القطاعات المختلفة الحكومية، المالية والبريدية، هذا بالإضافة إلي خدمات الصراف الآلي ATM.

الإنتهاء من إنشاء 54 مكتب بريد بمراكز البحيرة 
الإنتهاء من إنشاء 54 مكتب بريد بمراكز البحيرة 
الإنتهاء من إنشاء 54 مكتب بريد بمراكز البحيرة 
الإنتهاء من إنشاء 54 مكتب بريد بمراكز البحيرة 
الإنتهاء من إنشاء 54 مكتب بريد بمراكز البحيرة 

وتضمنت خطة التطوير، التوسع فى نوعية الخدمات التي تقدمها مكاتب البريد مثل: خدمات تكافل وكرامة وصرف المعاشات وخدمات الأحوال المدنية وسداد فواتير شركات المرافق، وخدمات نقاط البيع POS والحوالات الخارجية الواردة IFS والحوالات الداخلية وخدمات الشباك الشامل وخدمات البريد السريع، كما تم تزويد المكاتب بشباك مخصص لذوي الهمم للتسهيل والتخفيف عليهم.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على أهمية الخدمات التي تقدمها مكاتب البريد للتيسير على المواطنين، مشيرة إلي ضرورة بذل أقصى الجهود لتقديم الخدمات للمواطنين بجودة وكفاءة للحفاظ على الثقة التي يحظى بها البريد لدى المجتمع المصري على مدار سنوات طويلة.

وأشادت بالدور المهم الذى تقوم به الهيئة القومية للبريد كونها أصبحت منفذاً لتقديم خدمات مصر الرقمية وخدمات الشمول المالي إلى جانب الخدمات البريدية المعتادة.

يأتي ذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة"، وفى إطار رؤية وخطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 والتحول الرقمي والشمول المالى.

البحيرة محافظة البحيرة أعمال التطوير رفع كفاءتها الهيئة القومية للبريد أعمال انشاء مكتب بريد حياة كريمة تطوير ورفع كفاءة

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