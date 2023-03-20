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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 200 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالبحيرة

ضبط 200 كيلو لحوم
ضبط 200 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة  مجدي الخضر  حملات تموينية مكثفة على  المخابز البلدية ، أسفرت عن تحرير 25 محضر متنوع بالمحمودية لمخابز بلدية مخالفة، حيث تم ضبط مخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 26 جرام للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات علية وغلقة لمدة شهر.

وتم تحرير محاضر لـ 4 مخابز لتصرفهم فى 129 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع وجارى تحصيل غرامات ومبالغ مالية مستحقة عن تلك المخالفات بمبلغ وقدرة 89000 ألف جنية، بالإضافة إلى ضبط 20 مخبز تنوعت مخالفاته مابين إنتاجهم خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وعدم الإعلان عن وزن وسعر الرغيف ومواعيد العمل وعدم وجود سجل زيارات بالمخبز .

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وفي كفرالدوار، تمكنت الحملات التموينية بالتنسيق مع الطب البيطري من ضبط 13 جزار لقيامهم بالذبح خارج المجازر الحكومية وبيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم التحفظ على 200 كجم من اللحوم و اتخاذ اللازم قانونا.

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة لتكثيف الحملات التموينية على المخابز والمجازر والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

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