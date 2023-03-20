المتيني: مشاركة "عين شمس" بمؤتمر اتحاد الجامعات العربية تهدف لدعم تبادل الخبرات

شارك الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس في أعمال المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية في دورته الخامسة والخمسين، والذى تستضيفه جامعتا "سوسة" و"المنستير" بتونس ويُقام خلال الفترة من 18 إلى 20 مارس الجاري.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية، والعديد من وزراء التعليم العالي بالدول العربية، والسفير إيهاب فهمي سفير مصر في تونس، وبمشاركة أكثر من 200 رئيس جامعة من مختلف الدول العربية الشقيقة.

وتضمنت فعاليات المؤتمر مجموعة من الجلسات النقاشية، التي تناولت جلسة متخصصة لعدد من وزراء التعليم العالي؛ لمناقشة موضوع التحول الرقمي في التعليم العالي"تجارب ونظرة إلى المستقبل"، وجلسة أخرى حول المشاركة الطلابية ودور الطلاب في حوكمة الجامعات.

وأكد الدكتور محمود المتيني أن مشاركة الجامعة فى أعمال المؤتمر تأتي في إطار سعى جامعة عين شمس لتدعيم تبادل الخبرات مع الجامعات المشاركة مما له بالغ الأثر علي العملية التعليمية ولزيادة قدراتها التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي.