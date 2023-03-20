عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المتيني: مشاركة "عين شمس" بمؤتمر اتحاد الجامعات العربية تهدف لدعم تبادل الخبرات

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

شارك  الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس في أعمال المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية في دورته الخامسة والخمسين، والذى تستضيفه جامعتا "سوسة" و"المنستير" بتونس ويُقام خلال الفترة من 18 إلى 20 مارس الجاري.

جاء ذلك بحضور  الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية، والعديد من وزراء التعليم العالي بالدول العربية، والسفير إيهاب فهمي سفير مصر في تونس، وبمشاركة أكثر من 200 رئيس جامعة من مختلف الدول العربية الشقيقة.

وتضمنت فعاليات المؤتمر مجموعة من الجلسات النقاشية، التي تناولت جلسة متخصصة لعدد من وزراء التعليم العالي؛ لمناقشة موضوع التحول الرقمي في التعليم العالي"تجارب ونظرة إلى المستقبل"، وجلسة أخرى حول المشاركة الطلابية ودور الطلاب في حوكمة الجامعات.

وأكد الدكتور محمود المتيني أن مشاركة الجامعة فى أعمال المؤتمر تأتي في إطار سعى جامعة عين شمس لتدعيم تبادل الخبرات مع الجامعات المشاركة مما له بالغ الأثر علي العملية التعليمية ولزيادة قدراتها التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي.

رئيس جامعة عين شمس البحث العلمي التعليم العالي Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هزة قوية في أسعار البيض والدواجن قبل رمضان

الزمالك اليوم.. رحيل 12 لاعبا وجهاز فني أوروبي خلال ساعات وقبول استقالة نبيه

بعد تأجيل كاف لقاء الأهلي.. الهلال السوداني يحدد موعد وصوله إلى القاهرة

ياسمين عز تصرخ.. أول صورة للاعلامية في برنامج رامز جلال الجديد

عاجل.. الأهلي يعتذر عن عدم مشاركته مع ريال مدريد في بطولة ودية

80 جنيهًا للكرتونة.. مفاجأة في أسعار البيض قبل ساعات من رمضان

بعد تصادم مروع.. مرور القاهرة: رفع حطام 3 سيارات أعلي كوبري أكتوبر

صراخ وبكاء.. أول برومو لبرنامج رامز جلال الجديد قبل عرضه في رمضان|شاهد

ترشيحاتنا

مع قرب شهر رمضان .. تحركات جديدة للحكومة لتوافر مختلف السلع بالأسواق

فاركو يتقدم بهدف أمام الاتحاد في كأس رابطة الأندية المحترفة

لضبط أسعار الحديد.. طلب عاجل من شعبة مواد البناء لأجهزة الدولة

أسعار تنافسية لـ اللحوم والفراخ والأرز والمكرونة قبل رمضان|جودة عالية وتخفيضات للنصف

إسرائيل.. حزب نتنياهو يصوت لصالح قانون تغيير النظام القضائي

الغرف التجارية عن "أهلا رمضان": كل معرض يبيع بـ2 مليون جنيه يوميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يومها العالمي.. السعادة تحميك من مرض خطير

صحيفة بريطانية: ذقن الرئيس الروسي بوتين تثير حيرة مسئول أوكراني

إطلالة جريئة.. نوال الزغبي تستعرض رشاقتها بلوك جديد| شاهد

مقالب رامز جلال.. أحمد السقا يأكل ثعبان في نيفر ايند

فيديو

مقالب رامز جلال.. أحمد السقا يأكل ثعبان في نيفر ايند

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأمهات الشهداء بمناسبة عيد الأم

صراخ وبكاء.. أول برومو لبرنامج رامز جلال الجديد قبل عرضه في رمضان|شاهد

مش تنكة وأجود قرآن.. بسنت شوقي ترد على منتقدي طريقة كلامها بالإنجليزية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

هند عصام

عيد الأم أصله فرعوني

هشام عصام

ليلة الرؤية

المستشار أسـامة الصعيدي

النقد المباح بعيدا عن النواح

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

اﻟﻤﺰﻳﺪ