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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السفيرة نائلة جبر: تكريم الرئيس مفاجأة أسعدتنى

السفيرة نائلة جبر
السفيرة نائلة جبر

عبرت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، عن سعادتها بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لها اليوم فى احتفالية يوم الأم المصرية.

قالت عن كواليس تكريمها من الرئيس أنها كانت مفاجأة غير متوقعه لأنها كانت ستسافر دمياط لأنها من المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية وتزور المجلس القومي للمرأة هناك.

أضافت نائلة جبر، ل"صدى البلد" أنها علمت أمس بأنه سيتم تكريمها، وقالت المفاجأة أسعدتنى وتكريمى يعود على وزارة الخارجية وهو تكريم لكل الدبلوماسيين.


جدير بالذكر أن السفيرة نائلة جبر هي عضو لجنة الأمم المتحدة للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك بعد أن حصلت على 143 صوتًا خلال الانتخابات التي بالجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. بعد أن سبق انتخابها السفيرة لعضوية اللجنة أكثر من مرة على مدار السنوات العشر الأخيرة، كما ترأستها خلال الفترة من 2009 وحتى 2011. وتولت منصب نائب الرئيس خلال الفترة من 2015 وحتى 2017.

ولدى السفيرة نائلة جبر خبرة واسعة في قضايا تسوية النزاعات وحفظ السلام في أفريقيا، وهي واحدة من أبرز الناشطات في مجال حقوق المرأة. وقد حصلت على درجة الماجستير في العلاقات الدولية، وفي الأدب الفرنسي من جامعة برنو فى جمهورية التشيك، وذلك بعد تخرجها في كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

 

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