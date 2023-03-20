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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حتفالية المرأة..السيسي يزف بشرى للغارمين قبل رمضان.. معلومات عن صندوق الأسرة وقانون الأحوال الشخصية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي، احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية 2023، اليوم، وكانت تلك ابرز اللقطات التي تمت خلال تلك الإحتفالية.

 

إفراج .. الرئيس يزف بشرى للغارمين من الجنسين قبل شهر رمضان |فيديو
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم الإفراج اليوم عن الغارمات، وحتى الغارمين قبل شهر رمضان المعظم، مشيرا إلى أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق أعلن اليوم عن ذلك.

ليقول اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية خلال كلمته التي ألقاها باحتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية، أنه اصدرت قرار بالعفو عن جميع الغارمين والغارمات، وعددهم 85 سيدة و 40 رجلا وتم تنفيذ القرار.

 

الرئيس السيسي يقدم التحية للمرأة المصرية لدورها في حماية الدولة خلال 2013
قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية للمرأة المصرية لدورها في حماية الدولة في أحداث 2013.

وقال الرئيس: لن أنسى أن المرأة المصرية خلال عام 2013 قامت بدور كبير لحماية مصر، خاصة أنه في 30 يونيو 2013، المراة المصرية، هي من  تصدرت المشهد".

 

محدش يقلق.. وزير العدل يكشف معلومة مهمة عن صندوق الأسرة المصرية ..فيديو
أعلن وزير العدل المستشار عمر مروان  أن المبلغ الذي سيتم دفعه في صندوق الأسرة المصرية سيكون زهيدا جدا ، مؤكدا :  "محدش يقلق خالص المشروع قائم على دراسة سليمة بنسبة 100 %".

وأكد الرئيس عب الفتاح السيسي ، خلال احتفالية الأم المثالية 2023 ، أن مشروع قانون صندوق الأسرة المصرية الغرض منه حماية الأسرة المصرية من العوز .

 

وزير العدل: الانتهاء من جميع أحكام قانون الأحوال الشخصية
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن قانون الأحوال الشخصية سيكون متوازن، وموضوع، ولا لـ أحد له مصلحة فى أن يكون الصوت ضد الموضوعية، ولكن الهدف الأول هو حماية الأسر.

وأوضح الرئيس، أن كل صاحب قضية يكون له وجهت نظر خاصة به هو، وأن أى شخص لديه مشكلة يصعب أن يكون موضوع و متوازن، وكل شخص يدافع عن قضيته بشدة

 

هالة السعيد: وراء كل وطن عظيم امرأة
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم استحداث جائزة التميز الحكومي، وذلك فى عيد الأم من العام الماضي.

تم تأهيل وتدريب 85 مؤسسة، تشمل جميع المحافظات و الوزرات، على معايير الجائزة المستحدث، وقد حصدت السيدات على نصف عدد الجوائز فى كل الفئات.

 

القباج: 5 مليارات جنيه دعما نقديا لـ 830 ألف سيدة معيلة.. شاهد
قالت الدكتورة نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك 830 ألف سيدة معيلة تحصل على الدعم النقدي بتكلفة 5 مليارات جنيه.

وتابعت " القباج " ، خلال احتفالية الأم المثالية والمرأة المصرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أن هناك مليون سيدة من ذوي الإعاقة هم الأولى بالرعايى يحصلن على دعم بقيمة 2 مليار و 400 مليون سيدة .

 

من جبر يجبر | مايا مرسي توجه الشكر للرئيس السيسي بهذه الكلمات .. شاهد

أثنت الدكتورة مايا مرسي ، رئيس المجلس القومي للمرأة على مجهودات القيادة السياسية لتمكين المرأة المصرية ، وتحقيق استراتيجية المرأة المصرية .

وقالت  ، خلال احتفالية الأم المثالية 2023 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته ، مشيرة إلى مجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي :  "من جبر جبر وكل الشكر والتقدير للمدافع عن المرأة المصرية " .

 

مايا مرسي: عمر المرأة ما تخاف لأن أبوها وأخوها هو الرئيس السيسي
أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، أننا " نتطلع لـ قانون عمل داعم لـ المرأة ويوفر بيئة عمل آمنة، ويتم تغليظ العقوبات التى تكون على من يتسبب فى مشكلات لـ المرأة". 

وأضافت خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي و السيدة قرينته، أن هناك ثقة لصدور قانون أحوال شخصية،  متوازن يدعم استقرار الأسرة، وينتصر لـ مصلحة الطفل.

 

الرئيس السيسي وقرينته يلتقطان صورة تذكارية مع الأمهات المثاليات والنماذج المشرفة
التقط الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة قرينته انتصار السيسي، صورة تذكارية مع الأمهات المثاليات وبعض النماذج المشرفة، وذلك خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية 2023.

وقد منح الرئيس السيسي، وسام الكمال وشهادات التقدير للأمهات المثاليات ولبعض النماذج المشرفة.


أمام الرئيس السيسي..أنغام تبدع بأغنية "أنا وأنتي وهي" باحتفالية يوم المرأة المصرية
أبدعت النجمة الكبيرة أنغام، في تقديم أغنية “أنا وانتي وهي”، وذلك باحتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية ٢٠٢٣، تحت أنظار الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي.

أغنية “أنا وانتي وهي”، من كلمات أمير طعيمة ألحان عزيز الشافعي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي انتصار السيسى المرأة المصرية وزير الداخلية 30 يونيو

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