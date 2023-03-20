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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي يقدم التحية للمرأة المصرية لدورها في حماية الدولة خلال 2013

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية للمرأة المصرية لدورها في حماية الدولة في أحداث 2013.

وقال الرئيس: لن أنسى أن المرأة المصرية خلال عام 2013 قامت بدور كبير لحماية مصر، خاصة أنه في 30 يونيو 2013، المراة المصرية، هي من  تصدرت المشهد".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته التي ألقاها  باحتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية 2023،  أنه أنا لست ضد الرجل، ولكني أحاول أن أكون منصف لدور المرأة في مصر.

 

وأكمل: أنا أحاول أعمل على تحقيق العدالة، ولما ليحصل خلاف من يكون المسئول في المنزل ومن يتمحل المسئولية، السيدة هي من تتحمل الدور".

 

 

 

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