عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم … البحوث الفلكية توضح استعدادت استطلاع هلال رمضان… تجارة جامعة عين شمس تعلن تعليمات عاجلة للطلاب بشأن الشهر الكريم

اخبار التعليم
اخبار التعليم

 

 

 

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


عاجل البحوث الفلكية توضح استعدادت استطلاع هلال رمضان 2023

 

يستعد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، لإستطلاع هلال شهر رمضان 2023، غدا الثلاثاء 21 مارس من مقر المعهد بمرصد حلوان.


جامعة حلوان: ايهاب توفيق يشرف على الحفل الختامي لمسابقة "أنت النجم

 

أعلنت جامعة حلوان، حضور النجم ايهاب توفيق الحفل الختامي لمسابقة “انت النجم” بالجامعة وإشرافه علي الحفل في المجالات الفنية والثقافية كعضو لجنة التحكيم في مجال الموسيقى والغناء


تجارة جامعة عين شمس تعلن تعليمات عاجلة للطلاب بشأن شهر رمضان

 

قال الدكتور خالد قدري عميد كلية تجارة جامعة عين شمس، إنه تم تحديد جداول خاصة بشهر رمضان لجميع الشعب بالكلية والبرامج الخاصة ويمكن للطلاب معرفة الجداول من خلال هذا الرابط اضغط هنا .


جامعة سيناء: تعليم مقدمي الخدمات الصحية كيفية التعامل مع ذوي الهمم

 

قال المهندس محمود راتب ، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، إن الجامعة تتحمل مشاركة الطلاب والمعيدين في المؤتمرات العلمية، إضافة إلى تحمل مصروفات الدراسات العليا ونشر البحوث، كما أن أكثر من 85% من الإداريين والموظفين من العريش من أبناء البلد نفسها، بالإضافة إلى مصانع وورش لتوفير كل احتياجات العملية التعليمية ذاتيًا كما أن طلاب وخريجي هندسة العريش بنوا وخططوا وشاركوا في تنفيذ فرع الجامعة بالقنطرة.

 

جامعة عين شمس جامعة حلوان اخبار التعليم العملية التعليمية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هزة قوية في أسعار البيض والدواجن قبل رمضان

الزمالك اليوم.. رحيل 12 لاعبا وجهاز فني أوروبي خلال ساعات وقبول استقالة نبيه

ياسمين عز تصرخ.. أول صورة للاعلامية في برنامج رامز جلال الجديد

1635 جنيها.. بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات بعد 12 يوما.. فيديو

أزمة وعدت.. بشرى سارة عن أسعار الدواجن قبل رمضان..فيديو

معندناش مشكلة.. طلب عاجل لـ أحمد موسى قبل مباراة الأهلي والهلال السوداني

شبانة: قرار عاجل من الأهلي يخص طاهر وبيرسي تاو

لو معاك نوكيا 1110.. بيتباع مستعمل بـ 34 ألف جنيه

ترشيحاتنا

بسبب مليون دولار| أزمة في الزمالك بسبب فيريرا.. والمدرب يرفض التنازل

كارول سماحة تكشف تفاصيل ألبومها الجديد

المساوة في الأجر بين الجنسين والتأهيل للقيادة.. هدايا الرئيس السيسي للمرأة المصرية

أنا مجنونة؟.. ريم البارودي تلقي ريهام سعيد في حمام السباحة

فرصة العمر.. ميدو يوجه رسالة لـ الخطيب بشأن الانسحاب من كأس الرابطة

شوبير يكشف عن صفقة الأهلي مع لاعب سلة أجنبي جديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإمارات.. تفاصيل العثور على أقدم مدينة لصيد اللؤلؤ بالخليج العربي

لو عندك أرق.. نوع من الشاي يساعدك على النوم فى دقائق

مشروبات تعالج الكحة الشديدة | تعرف عليها

للعام السادس على التوالي.. لماذا فنلندا أسعد دولة في العالم

فيديو

مصرع 5 من أسرة واحدة..وسقوط فتاة من الدور السادس بسبب زينة رمضان

وداعا تيك توك.. دول كبرى توقف التطبيق لخطورته

توجيهات السيسي لدعم المرأة المصرية وملامح قانون الأحوال الشخصية.. فيديو

تركت البالية من أجل التمثيل .. وفاة الفنانة لبنى محمود بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

هند عصام

عيد الأم أصله فرعوني

هشام عصام

ليلة الرؤية

المستشار أسـامة الصعيدي

النقد المباح بعيدا عن النواح

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

اﻟﻤﺰﻳﺪ