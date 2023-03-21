أخبار التعليم … البحوث الفلكية توضح استعدادت استطلاع هلال رمضان… تجارة جامعة عين شمس تعلن تعليمات عاجلة للطلاب بشأن الشهر الكريم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



عاجل البحوث الفلكية توضح استعدادت استطلاع هلال رمضان 2023

يستعد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، لإستطلاع هلال شهر رمضان 2023، غدا الثلاثاء 21 مارس من مقر المعهد بمرصد حلوان.



جامعة حلوان: ايهاب توفيق يشرف على الحفل الختامي لمسابقة "أنت النجم

أعلنت جامعة حلوان، حضور النجم ايهاب توفيق الحفل الختامي لمسابقة “انت النجم” بالجامعة وإشرافه علي الحفل في المجالات الفنية والثقافية كعضو لجنة التحكيم في مجال الموسيقى والغناء



تجارة جامعة عين شمس تعلن تعليمات عاجلة للطلاب بشأن شهر رمضان

قال الدكتور خالد قدري عميد كلية تجارة جامعة عين شمس، إنه تم تحديد جداول خاصة بشهر رمضان لجميع الشعب بالكلية والبرامج الخاصة ويمكن للطلاب معرفة الجداول من خلال هذا الرابط اضغط هنا .



جامعة سيناء: تعليم مقدمي الخدمات الصحية كيفية التعامل مع ذوي الهمم

قال المهندس محمود راتب ، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، إن الجامعة تتحمل مشاركة الطلاب والمعيدين في المؤتمرات العلمية، إضافة إلى تحمل مصروفات الدراسات العليا ونشر البحوث، كما أن أكثر من 85% من الإداريين والموظفين من العريش من أبناء البلد نفسها، بالإضافة إلى مصانع وورش لتوفير كل احتياجات العملية التعليمية ذاتيًا كما أن طلاب وخريجي هندسة العريش بنوا وخططوا وشاركوا في تنفيذ فرع الجامعة بالقنطرة.