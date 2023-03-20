جامعة سيناء: تعليم مقدمي الخدمات الصحية كيفية التعامل مع ذوي الهمم

قال المهندس محمود راتب ، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، إن الجامعة تتحمل مشاركة الطلاب والمعيدين في المؤتمرات العلمية، إضافة إلى تحمل مصروفات الدراسات العليا ونشر البحوث، كما أن أكثر من 85% من الإداريين والموظفين من العريش من أبناء البلد نفسها، بالإضافة إلى مصانع وورش لتوفير كل احتياجات العملية التعليمية ذاتيًا كما أن طلاب وخريجي هندسة العريش بنوا وخططوا وشاركوا في تنفيذ فرع الجامعة بالقنطرة.

وأوضح "راتب"، أن هناك مشروعات تحت الإنشاء داخل الحرم بالقنطرة الذي على يقع على 100 فدان أبرزها مستشفى جديدة للأسنان تضم 350 كرسي أسنان ومستشفى أخرى لعمليات وجراحات اليوم الواحد، وسيكون هناك جزء مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة وتعليم كيفية التعامل مع ذوى الاحتياجات لمقدمي الخدمات الصحية لهم.



وتابع : " يوجد عيادات الأسنان بالكلية التي تضم حاليًا 230 وحدة أسنان، ومن المقرر زيادتها خلال الفترة المقبلة، وتخدم 800 مريض يوميا على الأقل خلال فترة الدراسة ويصل إلى 250 أو 300 طالب خلال الإجازة".