لم يعمل بمصر| شبانة: مدرب أجنبي جديد للزمالك.. وهذا موعد رحيل فيريرا

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن إدارة نادي الزمالك عليها التخطيط جيدًا بشأن مستقبل الفريق الأول لكرة القدم، مشيرًا إلى أنه يجب معرفة الهدف من تغيير الجهاز الفني بقيادة جوسفالدو فيريرا، وما هو المطلوب من أي مدرب جديد.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامجه “بوكس تو بوكس” الذي يبث عبر قناة “Etc” الفضائية: "الزمالك عليه المنافسة على المركز الثاني للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، أو على أقل تقدير اللحاق ببطولة الكونفدرالية حال الدخول إلى المربع الذهبي، وكذلك بناء فريق جديد قادر على المنافسة على البطولات الموسم القادم".

وأضاف: "يجب أن يخطط الزمالك جيدًا لملف التدعيمات، بدلًا من الاتجاه نحو ضم أي لاعب لمجرد أنه تألق مع ناديه فقط".

واختتم: "الزمالك سيعلن غدا عن رحيل فيريرا، وهناك أحاديث حول مدرب أجنبي لم يسبق له العمل في مصر".