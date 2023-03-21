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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلادها.. سر خلاف سهير المرشدي مع كرم مطاوع

سهير المرشدي - كرم
سهير المرشدي - كرم مطاوع

يحل اليوم الثلاثاء 21 مارس، عيد ميلاد الفنانة سهير المرشدي، الـ 77 التي ولدت بمثل هذا اليوم عام 1946. 

تعد سهير المرشدي، واحدة من أهم الفنانات في الوطن العربي، والتي تركت بصمة لدى جمهورها من خلال أعمالها الفنية الناجحة.

 

سهير المرشدي ومسيرتها  

ولدت سهير المرشدي، في مدينة طنطا، وتزوجت من الفنان كرم مطاوع وأنجبا ابنتهما الفنانة حنان مطاوع، وانتقلت عائلتها إلى القاهرة إلى حي الحلمية الجديدة والتحقت بمدرسة الحلمية الثانوية للبنات، والدها هو المرشدي بك.

واكتشفتها ناظرة المدرسة في الثانوية العامة وأدّت دورًا في مسرحية الأميرة العمياء وحصلت منها على شهادة تقدير، تخرجت من "المعهد العالي للفنون المسرحية"، حصدت الكثير من الجوائز من المهرجانات المختلفة وحازت على وسام الفنون والآداب من مهرجان قرطاج بتونس.

قدمت العديد من الأعمال الفنية منها كل من فيلم المشاغب، صبيان وبنات، القاهرة 30، شنطة حمزة، جفت الأمطار، جريمة في الحي الهادئ، الزوجة الثانية وغيرها.

 

سهير المرشدي وخلافها مع زوجها كرم مطاوع 

وقالت سهير المرشدي إنها اشتبكت مع زوجها الفنان كرم مطاوع بسبب مسرحية "الحامي والحرامي"، حيث شاركت فيها رغم نصيحته لها بعدم الاشتراك فيها، وندمت على مشاركتها في المسرحية، مضيفة: «قولت ياريتني كنت سمعت كلامه». 

وقبل 6 سنوات، قالت الفنانة سهير المرشدى -خلال حوارها مع الإعلامية راغدة شلهوب فى برنامج « فحص شامل » الذى يذاع على قناة « الحياة »- إن زوجها الراحل الفنان كرم مطاوع كان أستاذها فى الأكاديمية وكان بينهما كراهية التحريم ، وكان الخلاف بينهما لرغبته فى حضور المحاضرات وهى كانت ترفض ، خاصة أنها كانت محترفة الفن وهى طالبة ، كما أنه كان يخرجها خارج المحاضرات. 

وأضافت سهير المرشدي، انها كانت تشاهد كل الأعمال التى كان يخرجها الفنان الراحل ، مشددة على ان علاقة الحب بينهما بدأت منذ عام 71 ، كما أنها كانت تشعر بتركيزه معها فى الأعمال التى تقدمها رغم الخلاف الظاهرى بينهما. 

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