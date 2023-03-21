عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن مبادرة حياة كريمة.. 1700 مريض يتلقون الخدمة الطبية مجانا بقافلة بالإسكندرية

قافلة طبية بالإسكندرية
قافلة طبية بالإسكندرية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بالتعاون مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة قافلة علاجية بقرية بنجر السكر الأولى ببرج العرب، وذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وتحت رعاية الدكتور "خالد عبد الغفار" وزير الصحة والسكان واللواء "محمد الشريف" محافظ الإسكندرية.

وقالت الدكتورة "أميرة طهيو" - وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية - أن القافلة ضمت 11 عيادة طبية فى تخصصات الجراحة، والأطفال، والباطنة، والنساء، والمسالك البولية، والعظام ، والعيون ، والأنف والأذن والحنجرة ، وتنظيم الأسرة، والجلدية والتناسلية، والأسنان، وشارك فيها 67 عضو من العاملين بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها، ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال علاوة على سائقى العيادات المتنقلة من إدارة القوافل بالوزارة.

بتكلفة 10 ملايين جنيه.. محافظ الإسكندرية يفتتح أعمال تطوير موقف سيرفيس الكيلو 21

رغم الطقس السيء.. انتظام حركة الملاحة وتداول البضائع بميناء الإسكندرية خلال 48 ساعة

وأشارت وكيلة وزارة الصحة أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1704 مرضى من أهالي القرية تم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 60 حالة إلى مشتفى برج العرب المركزى لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

من جانبها، قالت الدكتورة "رشا مسامير" – منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية – أنه تم خلال يومي العمل إجراء 237 تحلبلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و 350 تحليلا بمعمل الطفيليات و 13 أشعة سينية ، علاوة على فحص 115 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحى لعدد 658 مواطنا من أهالى القرية فى عدد من الموضوعات الصحية.

الاسكندرية وزير الصحة حياة كريمة مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة مبادرة حياة كريمة خالد عبد الغفار برج العرب محافظ الاسكندرية الكشف الطبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هزة قوية في أسعار البيض والدواجن قبل رمضان

ياسمين عز تصرخ.. أول صورة للاعلامية في برنامج رامز جلال الجديد

أزمة وعدت.. بشرى سارة عن أسعار الدواجن قبل رمضان..فيديو

1635 جنيها.. بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات بعد 12 يوما.. فيديو

معندناش مشكلة.. طلب عاجل لـ أحمد موسى قبل مباراة الأهلي والهلال السوداني

لو معاك نوكيا 1110.. بيتباع مستعمل بـ 34 ألف جنيه

شبانة: قرار عاجل من الأهلي يخص طاهر وبيرسي تاو

عاجل.. الأهلي يعتذر عن عدم مشاركته مع ريال مدريد في بطولة ودية

ترشيحاتنا

سلطات القرم: إصابة شخص بجروح في انفجار مدو وقع في الجزيرة

أوكرانيا: تدمير صواريخ كروز للأسطول الروسي في البحر الأسود بانفجار القرم

بصورة كوميدية.. محمد صلاح يشارك متابعيه على إنستجرام أجواء معسكر المنتخب

وزارة الدفاع الأوكرانية: انفجارات وقعت في شبه جزيرة القرم| فيديو

لم يعمل بمصر| شبانة: مدرب أجنبي جديد للزمالك.. وهذا موعد رحيل فيريرا

أول تعليق من خالد الغندور على انضمام كهربا للمنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشعار مبتكر.. جوجل يحتفل بـ عيد الأم |شاهد

لكسب المشاهدات.. بلوجرز مشاهير يتناولون طعام الكلاب| شاهد

الإمارات.. تفاصيل العثور على أقدم مدينة لصيد اللؤلؤ بالخليج العربي

أنا مجنونة؟.. ريم البارودي تلقي ريهام سعيد في حمام السباحة

فيديو

أنا مجنونة؟.. ريم البارودي تلقي ريهام سعيد في حمام السباحة

مصرع 5 من أسرة واحدة..وسقوط فتاة من الدور السادس بسبب زينة رمضان

وداعا تيك توك.. دول كبرى توقف التطبيق لخطورته

توجيهات السيسي لدعم المرأة المصرية وملامح قانون الأحوال الشخصية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

هند عصام

عيد الأم أصله فرعوني

هشام عصام

ليلة الرؤية

المستشار أسـامة الصعيدي

النقد المباح بعيدا عن النواح

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

اﻟﻤﺰﻳﺪ