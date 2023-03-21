ضمن مبادرة حياة كريمة.. 1700 مريض يتلقون الخدمة الطبية مجانا بقافلة بالإسكندرية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بالتعاون مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة قافلة علاجية بقرية بنجر السكر الأولى ببرج العرب، وذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وتحت رعاية الدكتور "خالد عبد الغفار" وزير الصحة والسكان واللواء "محمد الشريف" محافظ الإسكندرية.

وقالت الدكتورة "أميرة طهيو" - وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية - أن القافلة ضمت 11 عيادة طبية فى تخصصات الجراحة، والأطفال، والباطنة، والنساء، والمسالك البولية، والعظام ، والعيون ، والأنف والأذن والحنجرة ، وتنظيم الأسرة، والجلدية والتناسلية، والأسنان، وشارك فيها 67 عضو من العاملين بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها، ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال علاوة على سائقى العيادات المتنقلة من إدارة القوافل بالوزارة.

وأشارت وكيلة وزارة الصحة أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1704 مرضى من أهالي القرية تم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 60 حالة إلى مشتفى برج العرب المركزى لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

من جانبها، قالت الدكتورة "رشا مسامير" – منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية – أنه تم خلال يومي العمل إجراء 237 تحلبلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و 350 تحليلا بمعمل الطفيليات و 13 أشعة سينية ، علاوة على فحص 115 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحى لعدد 658 مواطنا من أهالى القرية فى عدد من الموضوعات الصحية.