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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رغم الطقس السيء.. انتظام حركة الملاحة وتداول البضائع بميناء الإسكندرية خلال 48 ساعة

ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية

انتظمت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ 48 ساعة الماضية نشاطا ملحوظا، حيث تم دخول وخروج 55 سفينة إلى أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة خلال 48 ساعة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 29 سفينه أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

كما انتظمت حركة تداول البضائع حيث تم تداول  129 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من البضائع مختلف الأنواع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة.

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وفيما يتعلق بالحاويات، فقد تم تداول حوالي 2020 حاوية مكافئة  بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

وقد وجه  اللواء بحري نهاد شاهين علي - رئيس مجلس الإدارة بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان آمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء وكذلك الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.

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