تفاصيل إطلاق مبادرة "رؤية" لاتاحة "منيو" بالمطاعم بطريقة برايل في الإسكندرية

كشف اللواء جمال رشاد، مدير عام السياحة والمصايف بالإسكندرية، تفاصيل إطلاق مبادرة "رؤية"، لاتاحة "منيو" بالمطاعم بطريقة برايل.

وقال اللواء جمال رشاد، مدير عام السياحة والمصايف بالإسكندرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المٌذاع عبر فضائية "الأولى"،: "البداية كانت عام 2018 عندما أعلن الرئيس السيسي عام 2018 عاما لذوي الهمم".

وأضاف: "محافظة الإسكندرية سعت في هذا الموضوع وكانت سباقة خاصة في مجال الشوطئ وقدمنا أول شاطئ لذوي الاحتياجات الخاصة في عام 2020"، مشيرا: "اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أطلق مبادرة "رؤية" التي تعمل على توفير قائمة طعام "منيو" بالمطاعم والكافيهات بلغة برايل حتى يتمكن أي كفيف من مرتادي المطاعم والكافيهات من الاعتماد على نفسه دون الحاجة إلى مرافق عند تحديد طلبه المأكولات والمشروبات".



وأشار: "تواصلنا مع بعض المطاعم لتجربة الفكرة، واستهدفنا 7 مطاعم وفي خلال يومين اكتشفنا أن أكثر من 80 مطعم اشتركوا في المبادرة وقدموا نسبة خصم 25% للمكفوفين"، مؤكدا: "نوعد عشاق الإسكندرية بموسم صيف مختلف هذا العام".