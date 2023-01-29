معرض الكتاب .. جناح الأزهر يدرب المكفوفين على طريقة برايل

جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب جناح متكامل، تتنوع فيه الأنشطة الثقافية والفنية والدينية، فضلا عن كتب تراثية في الكثير من المجالات العلمية، ومتحفا للمخطوطات والوثائق النادرة، ولم ينس الأزهر ذوي القدرات الخاصة فخصص لهم يوما يعرضون فيه مواهبهم.

ولم يكتفِ القائمين على جناح الأزهر بذلك، وخصصوا ركنا لذوي القدرات الخاصة من المكفوفين لكتابة أسمائهم وإهداءات لهم، شارك فيه قطاع مطابع الأزهر بمبادرة تحت اسم " أنا أقرأ.. أنا أرى"، لتدريب وتعليم الطلاب على طريقة برايل لأول مرة، لرسم البهجة والفرحة على وجوههم.

وأوضح وليد الشامي، عضو مطابع الأزهر، أن مطابع الأزهر استحدثت الطباعة بمنظومة برايل لخدمة كافة ذوي القدرات الخاصة من المكفوفين، وأنهم شاركوا هذا العام بمبادرة " أنا أقرأ.. أنا أرى"، لرسم البسمة على وجوه ذوي القدرات الخاصة من المكفوفين من خلال عمل هدايا تذكارية تحمل أسمائهم وأسماء من يحبون، وكتابة مقولة لفضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر:" إن المعرفة هي أعز ما يطلب وهي أول واجب على العقلاء وهي تراث الأنبياء كما قال نبي الإسلام ﷺ : "إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم".

ويشارك الأزهر الشريف -للعام السابع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.