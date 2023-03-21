عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كيلو اللحم بـ 150 جنيها.. تموين الدقهلية يزف بشرى للمواطنين.. تفاصيل

اللحوم
اللحوم

أكد سيد دايرة، مدير مديرية التموين بالدقهلية، أن مبادرة توحيد الأسعار، وخدخول الدولة في توفير السلع للمواطن بأسعار مخفضة جاءت بناءا على توجيهات القيادة السياسية، بتدشين مبادرة "تخفيض ألأعسار"، وبيع السلع بأكثر من ممنفذ ومعرض لأهلا رمضان على مستوى المحافظة.

وقال سيد دايرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، أنه يوجد 17 منفذا ومعرضا على مستوى المحافظة، مؤكدا أنه تم تخفيض الأسعار على اللحوم السودانية والمبردة، لتبدأ من 150 جنيها للكيلو بدلا من 190 جنيها.، إضافة إلى وجود تخفيضات تصل لـ 30% على كافة السلع.

 

لتقديم السلع التموينية بالسعر الرسمي.

وتابع مدير مديرية التموين بالدقهلية، أن هناك حملات يومية علىكافة المعارض والمحلات العامة والخاصة، لمراقق والتأكد من توافر السلع، مؤكدا أنه يتم ضخ سع من جميع المنافذ لتقديم السلع التموينية بالسعر الرسمي.

مديرية التموين الدقهلية السلع التموينية القيادة السياسية اهلا رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

640 جنيها مرة واحدة|تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

مش أكبر منه أوي.. رانيا يوسف تتحدث عن علاقتها بـ أحمد الفيشاوي

مفاجأة بشأن رسوم الزواج في القانون الجديد.. و5 موارد لـ صندوق الأسرة

مفاجأة مدوية.. شوبير يكشف هوية مدرب الزمالك الجديد

فيفا يحكم لصالح الزمالك في قضيته ضد التعاون السعودي

مع بداية رمضان.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة

قناة سويس ثالثة..الوزير يكشف عن مشروع جديد لربط البحر الأحمر بالمتوسط.. صور

أخبار الرياضة| قرار عاجل من الأهلي بشأن الشناوي وطاهر.. نجم الزمالك يقترب من القلعة الحمراء.. الأبيض يلمح لإمكانية بقاء فيريرا

ترشيحاتنا

شائعة أم حقيقة.. تغريدة تثير الجدل حول رحيل محمد صلاح عن ليفربول..فيديو

رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم

مقتل اثنين وإصابة ثلاثة في قصف روسي على دونستيك بأوكرانيا

مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم

في عيد الأم.. محمد صلاح ينشر صورًا له مع والديه

رائد فضاء إماراتي يشرح طريقة عمل القهوة خارج كوكب الأرض.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجدة والحفيدة.. كارول سماحة تنشر صورة برفقة والدتها وابنتها

القوات المسلحة تواصل تنظيم الزيارات للمشروعات التنموية العملاقة ضمن حملة شوف بنفسك

رامز جلال يستعين بمذيعة وممثلة شهيرة للإيقاع بضيوفه I خاص

شكلوها قلوب ومربعات..ضبط 16 سبيكة ذهبية قبل تهريبها في لندن

فيديو

القوات المسلحة تواصل تنظيم الزيارات للمشروعات التنموية العملاقة ضمن حملة شوف بنفسك

رامز جلال يستعين بمذيعة وممثلة شهيرة للإيقاع بضيوفه I خاص

مش أكبر منه أوي.. رانيا يوسف تتحدث عن علاقتها بـ أحمد الفيشاوي

أنا مجنونة؟.. ريم البارودي تلقي ريهام سعيد في حمام السباحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

هند عصام

عيد الأم أصله فرعوني

هشام عصام

ليلة الرؤية

المستشار أسـامة الصعيدي

النقد المباح بعيدا عن النواح

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

اﻟﻤﺰﻳﺪ