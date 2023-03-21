كيلو اللحم بـ 150 جنيها.. تموين الدقهلية يزف بشرى للمواطنين.. تفاصيل

أكد سيد دايرة، مدير مديرية التموين بالدقهلية، أن مبادرة توحيد الأسعار، وخدخول الدولة في توفير السلع للمواطن بأسعار مخفضة جاءت بناءا على توجيهات القيادة السياسية، بتدشين مبادرة "تخفيض ألأعسار"، وبيع السلع بأكثر من ممنفذ ومعرض لأهلا رمضان على مستوى المحافظة.

وقال سيد دايرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، أنه يوجد 17 منفذا ومعرضا على مستوى المحافظة، مؤكدا أنه تم تخفيض الأسعار على اللحوم السودانية والمبردة، لتبدأ من 150 جنيها للكيلو بدلا من 190 جنيها.، إضافة إلى وجود تخفيضات تصل لـ 30% على كافة السلع.

لتقديم السلع التموينية بالسعر الرسمي.

وتابع مدير مديرية التموين بالدقهلية، أن هناك حملات يومية علىكافة المعارض والمحلات العامة والخاصة، لمراقق والتأكد من توافر السلع، مؤكدا أنه يتم ضخ سع من جميع المنافذ لتقديم السلع التموينية بالسعر الرسمي.