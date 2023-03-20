مصادرة مواد غذائية في حملات تموينية بشوارع الغربية لردع المخالفين

تمكنت مديرية التموين بالغربية، من ضبط 1148 عبوة سحلب وزيت حار وخل وماء ورد منتهية الصلاحية، و2808 برطمان صلصة غير صالحة للاستهلاك الأدمي، 2400 زجاجة عصير غير صالحة للاستهلاك، داخل مصنع مواد غذائية غير مطابق للاشتراطات القانونية والصحية.

وكان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تلقى معلومات بوجود أحد مصانع المواد الغذائية الغير مطابقة الاشتراطات القانونية والاشتراطات الصحية بنطاق المحافظة يمارس عمله فى إنتاج مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك، وتم تشكيل حملة موسعة ضمت مفتشى الرقابة التموينية والتجارة الداخلية بالمديرية.

وبتفتيش المصنع تم رصد ١١٤٨عبوة سحلب و زيت حار و خل رمان وماء الورد منتهي الصلاحية، و٢٨٠٨ برطمان صلصة بها تكتلات بيضاء ورائحة سيئة وتم سحب عينات منها بمعرفة مفتشي الصحة للاشتباه بعدم الصلاحية للاستهلاك الآدمي، و ٢٤٠٠ زجاجة عصير مشتبه في صلاحيته للاستهلاك الآدمي، و ٦٠ زجاجة خل يعبأ بطريقة غير آدمية مشتبه في صلاحيته للاستهلاك الآدمي والمصنع بالكامل مخالف للاشتراطات الصحية.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالمخالفات وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.

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