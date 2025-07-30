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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هل هاتفك منهم ؟ ..تحديث HyperOS 3 سيصل في البداية إلى هذه الأجهزة

نظام HyperOS 3.0
نظام HyperOS 3.0
لمياء الياسين

من المتوقع أن تُصدر شاومي نظام HyperOS 3.0 في شهر سبتمبر تقريبًا، والذي سيعتمد على نظام أندرويد 16. ويُقال إن هذا التحديث الرئيسي سيُدخل تغييرات عديدة على النظام، وسيُقدم مجموعة من الميزات الجديدة لتحسين تجربة البرنامج وجعله أكثر فائدة للمستخدمين. ومع ذلك، وكما تعلمون، لن يتم إطلاق النظام دفعة واحدة، بل ستُطلقه شاومي على دفعات، وهذه هي الأجهزة التي ستكون أول من يحصل على تحديث HyperOS 3.

 تحديث HyperOS 3

شركة Xiaomi ستطرح تحديث HyperOS 3 لهذه الأجهزة أولاً

لم تُعلن شركة Xiaomi عن الجدول الزمني لإطلاق HyperOS 3 بعد. القائمة التي شاركناها أدناه أعدّها فريق Xiaomi Time .


شاومي 15
شاومي 15 برو
شاومي 15 الترا
شاومي 15T برو
شاومي 14T برو
ريدمي كيه 80 ألترا
ريدمي K70 ألترا
 

عادةً ما تُطلق شاومي تحديثات رئيسية لنظام HyperOS، بدءًا من أحدث الهواتف الذكية الرائدة، ثم تُوسّعها تدريجيًا لتشمل باقي الهواتف الرائدة والهواتف متوسطة الفئة. أما الأجهزة الاقتصادية، فتحتاج إلى الانتظار قليلًا لتلقي التحديثات.

ماذا نتوقع من HyperOS 3؟
 

ستجلب الترقية الرئيسية القادمة لأجهزة Xiaomi العديد من الميزات والتحسينات الجديدة من HyperOS 3. بالإضافة إلى ذلك، ستتضمن ميزات وتغييرات جديدة مباشرة من فريق التطوير في Google، كجزء من Android 16.

يُقال إن تحديث HyperOS 3 سيُضيف ميزة Dynamic Island من Apple، المُشابهة لخاصية Apple Dynamic Island، مع دمجها مع العديد من تطبيقات الجهات الخارجية. ولمن لا يعرفها، فهي واجهة مستخدم تفاعلية تعرض تحديثات مباشرة من تطبيقات مثل توصيل الطعام، وطلب السيارات، والموسيقى، وتتيح التفاعل معها دون الحاجة إلى فتح التطبيق.
من المتوقع أيضًا أن يُضيف التحديث الرئيسي القادم تغييرات في واجهة المستخدم، ورسومًا متحركة أكثر سلاسة، وتحسينات في الأداء، واستقرارًا للنظام. بالإضافة إلى ذلك، قد تُضاف ميزات ذكاء اصطناعي جديدة، وعناصر واجهة مستخدم، والمزيد من التخصيصات لتجربة أكثر تخصيصًا.

قد تشمل هذه الترقية أيضًا ميزة حماية أندرويد، وهي عبارة عن مجموعة من ميزات الأمان المصممة لحماية المستخدمين من الهجمات الإلكترونية، والتطبيقات الضارة، والمواقع الإلكترونية غير الآمنة، ومكالمات الاحتيال، وغيرها من التهديدات الإلكترونية. كما قد تُضيف ميزة "تهدئة الإشعارات"، التي تُخفض مستوى الصوت وتُقلل التنبيهات عند تلقي إشعارات متعددة من التطبيق نفسه بشكل متتابع. 

أما بالنسبة للأجهزة اللوحية والشاشات الكبيرة، فقد تُضاف ميزة جديدة لنوافذ سطح المكتب تُوفر تجربة تعدد مهام تُشبه سطح المكتب، مما يسمح للمستخدمين بفتح نوافذ تطبيقات متعددة وتجميعها وتغيير حجمها.

نظام HyperOS 30 نظام أندرويد 16 تحديث HyperOS 3 شركة Xiaomi

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