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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طلاب طب الإسماعيلية الجديدة الأهلية يتلقون تدريبًا إكلينيكيًا بمراكز طب الأسرة

الاعمال
الاعمال

في إطار حرص جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية على ربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي، وتعزيز التدريب الإكلينيكي لطلاب كلية الطب، يواصل طلاب الفرقة الرابعة تدريبهم ضمن مقرر طب الأسرة، من خلال المراكز الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمديرية الصحة في الإسماعيلية.

ويُنفذ التدريب في عدد من مراكز طب الأسرة، من بينها السلام، والشهداء، والرحمة، والعرايشية، ونفيشة، والشيخ زايد، والمستقبل، بما يتيح للطلاب التعرف عن قرب على طبيعة العمل في وحدات ومراكز الرعاية الصحية، والتعامل مع الحالات المرضية في بيئة تدريبية واقعية.

ويشارك الطلاب، تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في طب الأسرة، في أخذ التاريخ المرضي وفحص الحالات ومناقشتها، إلى جانب التدريب على الأنشطة المرتبطة بصحة الطفل والمرأة. ويسهم ذلك في تنمية مهاراتهم الإكلينيكية وتعزيز قدرتهم على التعامل مع مختلف الحالات الصحية.

ويأتي التدريب تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وبإشراف عام الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتورة غادة حداد، عميد قطاع العلوم الصحية، والدكتور أحمد أنور عبد الغني، عميد كلية الطب، والدكتورة رانيا مصطفى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة إيمان كليب، منسق برنامج كلية الطب، والدكتورة بسمة عبد العزيز، منسق مقرر طب الأسرة، بالتعاون مع الدكتورة نهلة فوزي، المسئولة عن التدريب داخل مديرية الصحة بالمراكز الصحية.

وأكد الدكتور ناصر سعيد مندور أن توجه كلية الطب نحو المجتمع يمثل امتدادًا لنهج راسخ في جامعة قناة السويس، التي قدمت نموذجًا رائدًا للتعليم الطبي المرتبط باحتياجات المجتمع على مستوى الجامعات المصرية.

وأوضح أن تدريب الطلاب داخل مراكز طب الأسرة يرسخ مفهوم الطبيب القريب من المجتمع، ويمنحهم فرصة للتعرف على الاحتياجات الصحية الفعلية للمواطنين، إلى جانب ما يكتسبونه من معارف ومهارات داخل الكلية.

وأشار الدكتور عادل حسن إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية الجانب العملي لدى الطلاب، باعتباره أساسًا لإعداد خريج قادر على توظيف معارفه الأكاديمية في المواقف المهنية الواقعية.

وأضاف أن التدريب يمنح طلاب الفرقة الرابعة خبرات مباشرة في التعامل مع الحالات ومناقشتها، ويعزز مهارات التواصل والفحص والتقييم، بما يؤهلهم بصورة أفضل لمتطلبات سوق العمل وممارسة المهنة مستقبلًا.

وأشارت الدكتورة غادة حداد إلى أهمية التدريب في مراكز طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمديرية الصحة في الإسماعيلية، موضحة أن توزيع الطلاب على سبعة مراكز يتيح لهم الاستفادة من تنوع الحالات والأنشطة الصحية، لا سيما ما يتعلق بصحة الطفل والمرأة، فضلًا عن التدريب على أساليب التعامل مع الحالات ومناقشتها تحت إشراف المتخصصين.

ويعكس التدريب حرص جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية على توفير بيئة تعليمية متكاملة تجمع بين المعرفة النظرية والممارسة الإكلينيكية، وتسهم في إعداد طبيب قادر على التعامل مع المرضى بمهنية وإنسانية، وفهم الدور المحوري للرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة في منظومة الرعاية الصحية وخدمة المجتمع.

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