تنفيذ إزالة فورية لمحاولة بناء بدون ترخيص بقرية السلام بمدينة القصاصين الجديدة

قام مركز ومدينة القصاصين الجديدة، بالتعاون مع القسم الهندسي، بتنفيذ حملة إزالات فورية، بقرية السلام التابعة للمركز، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بشأن التعامل الفوري والحاسم مع كافة صور التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف بدون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين في المهد.

وأشارت مها السيد رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة، إلى أن الحملة أسفرت عن، فك شدة خشبية على مساحة تصل إلى ١٠٠ متر تقريبًا، حيث كان يجري الإعداد لصب سقف دور أول علوي بعزبة منشية عصمت التابعة لقرية السلام، وتم وقف الأعمال واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.

وأكدت رئيس المركز والمدينة على استمرار المتابعة الميدانية والرصد المستمر لأي محاولات للبناء المخالف، للتعامل معها بكل حزم وفور حدوثها.