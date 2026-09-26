توجيهات بتكثيف الحملات.. تموين الغربية يضبط 20 طن سلع ومنتجات مخالفة

وجّه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق والمصانع والمنشآت الغذائية ومراكز التعبئة، والتصدي بكل حسم لحيازة وتداول السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للاشتراطات.

توجيهات محافظ الغربية

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، تحت إشراف المهندس ناصر العفيفي وكيل الوزارة، والدكتور محمد أبو عيطة وكيل المديرية، حملاتها بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء، بمراكز المحلة الكبرى والسنطة وسمنود.

وأسفرت الحملات عن ضبط أكثر من 20 طنًا من السلع والخامات والمنتجات المخالفة، شملت 4,080 عبوة زيت طعام، و1.18 طن زيوت مجهولة المصدر، و8.288 طن صلصة ومعجون طماطم، و8 أطنان مخللات، وطن صابون سائل، ونحو 700 كجم من القهوة والبن والشاي ومشتقاتها، إلى جانب خامات غذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات.

تحرك تنفيذي عاجل

كما أسفرت الحملات عن تحرير محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومزاولة النشاط بشهادات صحية منتهية، وعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات الغاز، وغلق عدد من المحال التموينية خلال مواعيد العمل الرسمية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات.