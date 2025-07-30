هدى الإتربي تثر الجدل بإطلالة جريئة

نشرت الفنانة هدى الإتربي ، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ..

وتألقت هدى الإتربي، فى الصور بإطلالة ملفتة مرتدية توب باللون الأسود .

كما اختارت، أن تترك بشرتها على طبيعيتها ووضعت بعض مساحيق المكياج بالألوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز هدى الاتربي ،بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد هدى الاتربي ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.