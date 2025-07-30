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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

هدى الإتربي تثر الجدل بإطلالة جريئة

هدى الاتربي
هدى الاتربي
رنا عصمت

نشرت الفنانة هدى الإتربي ، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ..

وتألقت هدى الإتربي، فى الصور بإطلالة ملفتة مرتدية توب باللون الأسود .

كما اختارت، أن تترك بشرتها على طبيعيتها ووضعت بعض  مساحيق المكياج بالألوان الهادئة وقامت بترك شعرها  الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز هدى الاتربي ،بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد هدى الاتربي ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

جلسة تصوير هدى الإتربي
جلسة تصوير هدى الإتربي
جلسة تصوير هدى الإتربي
جلسة تصوير هدى الإتربي
هدى الاتربي صور هدى الاتربي اطلالة هدى الاتربي

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