النائب محمد أبو العينين: مواقف ورسائل الرئيس السيسي غيرت موقف ترامب من غزة

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن الرئيس الأمريكي صرح بأن قطاع غزة لا يعاني من المجاعة، ولكن اليوم الرئيس السيسي تحدث عن حقيقة الأمور في القطاع ودور مصر.

وأضاف محمد أبو العينين، أن الرئيس السيسي وجه حديثه للرئيس الأمريكي وناشده بضرورة التدخل لحل السلام وإدخال الغذاء في القطاع، وذلك لجلب الأمن والاستقرار للشرق الأوسط.

تغيير موقف ترامب تجاه غزة

وأوضح النائب محمد أبو العينين، أن الرئيس ترامب غير تصريحاته بعد دقائق من حديث الرئيس السيسي عن الوضع في القطاع والمجاعة، وذلك أكبر رد على أننا من وضع القضية الفلسطينية في الأطار الصحيح.

ولفت إلى أن الشعب المصري وزعيمه وضعوا وأعلنوا عن الخطوط الحمراء لمنع تهجير الفلسطينيين وتصفيه القضية الفلسطينية، مؤكدا أن مصر هي التي وضعت القضية الفلسطينية في موضعها الصحيح أمام العالم.

الجيش المصري ودعم القضية الفلسطينية

وأشار إلى أن المساعدات الإنسانية المصرية تتدفق للشعب الفلسطيني، وكل منزل في مصر مستعد للمشاركة في دعم الأشقاء، مشددا على أنه لولا قوة مصر وجيش مصر؛ لانتهت القضية الفلسطينية.

ووجه التحية للقوات المسلحة والشرطة ورجال المخابرات العامة ورجال الظل، الذين يعملون ليل نهار من أجل أمن واستقرار البلاد.

رؤية حزب الجبهة الوطنية

وشدد على أن حزب الجبهة الوطنية يقدم آمال المستقبل، ورؤى بناء مصر الحديثة ووضعها في مصاف الدول المتقدمة.