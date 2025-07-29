الجيزة بتحب أبو العينين| أحمد موسى: مؤتمر جماهيري حاشد لحزب الجبهة.. شاهد

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن يومي الجمعة والسبت المصريون بالخارج يصوتون بانتخابات مجلس الشيوخ، مضيفا أن منتصف الأسبوع المقبل تبدأ الانتخابات بالداخل.





المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ حق لكل مصري وواجب

واضاف أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ حق لكل مصري وواجب على المواطنين

وخلال الحلقة، عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو لكلمة المستشار حازم بدوي رىيس الهيئة الوطنية للانتخابات للحث على المشاركة في الانتخابات.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ونائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، مشيراً إلى حزب الجبهة الوطنية نظم مؤتمر جماهيري لدعم مرشحية بانتخابات الشيوخ.



