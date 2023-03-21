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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في صورة عائلية.. مي نور الشريف تحتفل بعيد الأم برفقة والدتها

مي نور الشريف برفقه
مي نور الشريف برفقه اسرتها

احتفلت الفنانة مي نور الشريف، بيوم عيد الأم، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشرت مي نور الشريف صورة عائلية برفقة والدتها وخالتها، وعلقت كاتبة: “امهاتي حبيباتي.. كل عام وانتوا تاج فوق راسي الحب والاهتمام والحزم والصرامة والتفهم والمحبة والرحمة والسند والضهر، بحبكوا”.

مى نور الشريف 

يُذكر أن الفنانة مى نور الشريف تغيبت عن الساحة الفنية، بعد مشاركتها في مسلسل "اللهم إنى صائم" مع مصطفى شعبان عام 2017.

مسلسل اللهم إني صائم بطولة مصطفى شعبان، مي نور الشريف، ماجدة زكى، ريم مصطفى، وفاء صادق، ندى موسىى، فراس سعيد وخالد عليش، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أكرم فريد.

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