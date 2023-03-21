السوشيال ميديا.. سمية الخشاب تعلق على صورة أحمد سعد وويل سميث.. وكهربا في مكالمة فيديو مع والدته من معسكر المنتخب

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

سمية الخشاب تعلق على صورة أحمد سعد وويل سميث.. ومتابعون: والطحال يا فنانة

علقت الفنانة سمية الخشاب، علي صورة الفنان أحمد سعد برفقة الفنان العالمي ويل سميث، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتبت سمية الخشاب: “أحمد سعد صوته رائع وموهبته ماتقلش عن أي فنان عالمي”.

والله حرام.. أول تعليق من نهال عنبر على مقلب رامز جلال

علقت الفنانة نهال عنبر، على تواجدها في برنامج المقالب للفنان رامز جلال “رامز نيفير إند”، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشرت نهال عنبر صورة لها من خلال تواجدها في مقلب رامز جلال، وعلقت كاتبة: “والله حرام اللي رامز بيعمله فينا دا”.

هاشتاج عيد الأم التريند الأول على تويتر.. ونجوم الوسط الفني يحتفلون.. شاهد

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا، هاشتاج “عيد الأم” عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك للاحتفال بيوم عيد الأم.

وتصدر هاشتاج “عيد الأم” التريند الأول، عبر قائمة الأكثر تداولًا بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ظهور نادر.. والدة أصالة تخطف الأنظار في يوم عيد الأم

هنأت الفنانة أصالة نصري، والدتها بمناسبة عيد الأم، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ونشرت أصالة صورة لوالدتها، وعلقت كاتبة: “كلّ سنه وأنتي أمّي الحبيبه الّلي غمرتني إهتمام وحنيّه وبتخلّيني عيش طفله شلتي عنًي كلّ اللي كان لازم أنا شيله وعملتيه بكلّ حب وطيبه وحنان ياأمّ الحنان ياأمّي .. الله يحفظ كلّ أمً بهالدنيي ويحفظ أمّي ويمتعها بالصحّه والعافيه وطول العمر والفرح آمين يارب العالمين”.

من معسكر المنتخب.. كهربا في مكالمة فيديو برفقة والدته احتفالا بعيد الأم

احتفل محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، بيوم عيد الأم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر كهربا صورة من مكالمة فيديو برفقة والدته، أثناء تواجده بمعسكر منتخب مصر، ووضع أشكال القلوب على الصورة.

أحمد شوبير يكشف حقيقة عودة ميسي لـ برشلونة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة عودة اللاعب لينويل ميسي إلي نادي برشلونة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب شوبير في منشور له: “ليونيل ميسي يريد العودة إلى برشلونة”.