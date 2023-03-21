والله حرام.. أول تعليق من نهال عنبر على مقلب رامز جلال

علقت الفنانة نهال عنبر، على تواجدها في برنامج المقالب للفنان رامز جلال “رامز نيفير إند”، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشرت نهال عنبر صورة لها من خلال تواجدها في مقلب رامز جلال، وعلقت كاتبة: “والله حرام اللي رامز بيعمله فينا دا”.

وطرح الفنان رامز جلال مؤخرا برومو برنامج المقالب الخاص به «رامز نيفر ايند»، والمنتظر عرضه عبر قنوات mbc الفضائية، في شهر رمضان المقبل، عقب الإفطار مباشرة.

عارفة عبد الرسول تكشف حقيقة فبركة “رامز نيفر ايند”

شاركت الفنانة عارفة عبد الرسول، برومو برنامج رامز جلال الجديد، الذي يحمل اسم “رامز نيفر ايند”، في منشور لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وعلقت عارفة عبد الرسول، على برومو رامز جلال قائلة: «مش أنا روحت لرامز، ماكنتش أعرف بجد قالولي افتتاح مطعم، حابقى أحكي الحكاية».

وكتبت عارفة عبد الرسول، منشورا آخر عبر فيسبوك، قالت فيه: «من حلقة رامز وأنا مصدومة.. أنا مش ممكن أكدب عليكم.. ماكنتش أعرف بجد وهحكى التفاصيل والكواليس بعد إذاعة الحلقة الأولى».

تفاصيل برنامج “رامز نيفر ايند”

وعلم “صدى البلد” أن رامز جلال هذا العام سوف يقدم مفاجأة جديدة إلى جمهوره، وهي تقديم مقلبين على مدار الـ 30 حلقة وليس مقلبا واحدا.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ كل مقلب منهما على مدار 15 حلقة فقط، ولذلك فسوف يرى المشاهد مقلبين مختلفين عن بعضهما كل منهما يذاع فى 15 حلقة.

وتعد تلك المرة الأولى فى تاريخ سلسلة برامج رامز جلال التى يقدم فيها مقلبين مختلفين فى البرنامج الواحد.