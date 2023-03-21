عضو بالشيوخ: إنشاء معهد قلب جديد قرار صائب لدعم الخدمات المقدمة للمرضى

قال النائب الدكتور محي حافظ عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن هناك زيادة في أعداد المصابين بأمراض القلب سواء أطفال أو كبار وذلك بسبب عدة عوامل سواء كانت وراثية أو العادات السيئة للتغذية أو التدخين والملوثات البيئية وغيرها من الأسباب المؤدية للإصابة.

سرعة التشخيص والعلاج

وأضاف “ حافظ ” فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، أن المنظومة الصحية في مصر تمكنت من تحقيق القدرة السريعة علي الاكتشاف والتشخيص المبكر لأمراض القلب وذلك نتيجة التطور القائم في عملية قسطرة ودعامات القلب، علاوة علي التقنيات التكنولوجية الحديثة المستخدمة في الفحوصات حيث ساهم ذلك في إيجاد يُسر في عمليات التشخيص والعلاج.

وأشار عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلي أهمية التوسع والتطوير في الإمكانيات الفنية والتكنولوجية التي تملكها المنظومة الصحية لتتلاءم مع النمو السكاني المتزايد، قائلا “ كل سنة بنزيد بمعدل 2 مليون نسمة” وبالتالي مع هذه الزيادة فإن التوسع في التطوير مطلوب لتلبية كافة الاحتياجات.

ونوه عضو مجلس الشيوخ، إلي ضرورة توفير عدد كافي من الكفاءات الطبية والمستشفيات التخصصية في أمراض القلب، حيث يدعم ذلك تقليل قوائم انتظار المرضي ذلك الهدف التي تسعي إليه أيضا المبادرات الصحية الرئاسية، معقبا “هذه المبادرات بمثابة حل جذري لتقليل أعداد المرضي الذين ينتظرون العلاج”.

وتابع النائب: كما أن قرار إنشاء معهد قلب جديد هو قرار صائب داعم لخدمة مصابي أمراض القلب، ويتلاءم مع التطور القائم في هذا المجال.

وأشاد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بنسب الإشغال ومعدلات تردد المرضى على معهد القلب القومي، والتي بلغت 1500 حالة جديدة يوميا، بالإضافة إلى استقبال 300 حالة طارئة يوميًا، وإجراء ما يزيد عن 35 عملية جراحية في اليوم الواحد، تشمل (القلب، القلب المفتوح، القسطرة)، مؤكدًا أهمية المعهد، باعتباره واحدًا من أكبر وأفضل الصروح الطبية المتخصصة لخدمة مرضى أمراض القلب للكبار والأطفال.

جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة للدكتور خالد عبدالغفار، صباح اليوم الاثنين، بمعهد القلب القومي، التابع للهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية، يرافقه الدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشؤون الفنية والحوكمة، لمتابعة انتظام سير العمل بالقطاع الصحي، والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمترددين على المعهد.

وأشار «عبدالغفار» أن وزير الصحة والسكان، وجه بمدّ عدد ساعات العمل بالعيادات الخارجية لمعهد القلب القومي، إلى الثامنة مساءً، بنظام الفترتين، معلنًا أنه وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، أن الوزارة، بصدد إنشاء معهد قلب جديد، بمقاييس عالمية يُلبي احتياجات وطموحات المواطنين.