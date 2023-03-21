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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إياك أن تتجاهلهما.. علامتان في الجلد مؤشر للإصابة بأمراض القلب

صدى البلد

علامتان في الجلد تعدان مؤشرا للإصابة بأمراض القلب وهي الأظافر الهشة وجفاف الجلد؛ فقد تتطلب أجسامنا مجموعة من الفيتامينات والمعادن والمواد المغذية الأخرى للبقاء بصحة جيدة ومع ذلك ، في بعض الأحيان قد يكون من الصعب الحصول على كل هذه العناصر من النظام الغذائي وحده. 

فوائد أوميجا 3

وفقا لموقع  Express  تعتبر الأحماض الدهنية أوميجا 3 هي المفتاح للحفاظ على أغشية الخلايا في جميع أنحاء الجسم وهي ضرورية للحفاظ على صحة قلبك.


تساعد تلك الأحماض الدهنية على خفض الدهون الثلاثية ، وهي نوع من الدهون التي تنتشر في الدم وقد يعرضك ارتفاع مستوياتها إلى زيادة تعرضك لخطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية كما أن تلك الأحماض تعد ضرورية أيضا لإنتاج الهرمونات المنظمة لتخثر الدم ، وتقلص واسترخاء جدران الشرايين التي تضخ الدم.

على الجانب الآخر تساعد  مركبات "EPA و DHA الموجودان في أوميجا 3  في الوظيفة الإدراكية وصحة الجلد والرؤية بجانب الحفاظ على صحة الجلد .

في النهاية يجب الانتباه إلى أن أوميجا 3 تعد ضرورية لأن الجسم لا يستطيع أن يصنعها من الصفر ، يجب تناولها من خلال الأطعمة مثل الأسماك الزيتية والمكسرات والبذور والخضروات الورقية ".

الأظافر الهشة جفاف الجلد امراض القلب الأحماض الدهنية أوميغا 3

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