خالد البلشي: قرار الرئيس بالإفراج عن الغارمات أمر مقدر وأسعدني كثيرا

أكد الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، أنّه كان أحد الموافقين على رعاية مؤسسة الرئاسة لاحتفالية يوبيل نقابة الصحفيين، لافتًا إلى أنه دعا الجمعية العمومية اليوم إلى تقييمه وحسابه.

وأضاف البلشي، خلال حواره مع الاعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc، أن الجماعة الصحفية ذات وعي وتدرك الواقع الذي نعيشه، ومن ثم، فإنه يراهن على هذا الوعي: "طريقة المطالبة ربما تختلف قليلا من لحظة للحظة، انتقلت من رئيس لجنة الحريات أو رئيس تحرير لمواقع على اليسار إلى موقع يعبر عن الجميع ورئيس فريق سيتفاوض من أجل مصالح جميع الصحفيين".

وأشاد نقيب الصحفيين، أن العفو عن الغارمات مُقدر من جانبه، وهو القرار الذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن حزمة قرارات أمس الإثنين، في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية: "كان كل حلمي إني أشوف الناس بتخرج، هذا شيء يسعدني، أي خروج إضافة لحالة مختلفة وأتمنى أن يستمر".

الغارمات خطوة مقدرة

وأشار، إلى أنه يحلم بأن يكون للجماعة الصحفية نصيب وتنازل جزءً من الإفراجات، مشددًا على أن العفو عن الغارمات خطوة مُقدرة لأنها تعبير عن إمكانية أن نخطو خطوات إلى الأمام: "هذا الشيء أسعدني جدا".