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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خالد البلشي: كنت سعيدا بخوض انتخابات الصحفيين أمام زميل دفعتي خالد ميري

خالد البلشي
خالد البلشي

أكد الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، أنّ نقابة الصحفيين مهمة، لذلك فإن مشهد الانتخابات فيها حالة شديدة الأهمية في مصر، موضحًا: "انتخابات نقابة الصحفيين يمكنها التغيير وتقديم نموذجا مختلفا ومنافسة شريفة وعادلة بين أطراف مختلفة".

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وأضاف البلشي، خلال حواره مع الاعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc، أنه كان سعيدا أثناء خوض غمار الانتخابات، حيث كان ينافس زميل دفعته الكاتب الصحفي خالد ميري، كما كان سعيدا بجو المنافسة في الانتخابات. 

 

وتابع، أنهما تنافسا على المهنة وخدمة الصحفيين، وكان الأداء يرقى إلى قيمة الجماعة الصحفية، موجها الشكر لخالد ميري والجمعاة الصحفية وكل الأطراف التي حافظت على انتخابات عادلة وشريفة تعبر عن جميع الصحفيين. 

 

وواصل: "أيا كانت النتائج، كان لابد أن نخرج لشكر كل الأطراف وأن نشكر جمعيتنا العمومية التي عبرت عن نفسها، فقد عكسنا ديموقراطية حقيقية بالحضور الكبير والتعبير عن آرائنا أيا كان تنوعها، نحن أمام مهمة صعبة لإرضاء كل الأطراف، فالجمعية العمومية هي صاحبة الكلمة العليا، وأدرك معنى أن أكون نقيبا لكل هؤلاء المختلفين معي قبل المؤيدين لي".

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