خالد البلشى: ضوابط حاكمة لدخول ممارسى المهنة مبنى نقابة الصحفيين

أصدر خالد البلشى نقيب الصحفيين، بيانا بخصوص ما نشر من تصريحات على لسانه حول قرار دخول ممارسي المهنة من غير الأعضاء لمبنى النقابة.



وأكد أن القرار ينص على وضع ضوابط حاكمة لدخول الزملاء ممارسي المهنة من غير أعضاء النقابة بناء على قواعد ومعايير واضحة يضعها مجلس النقابة وبالتنسيق مع إدارات الصحف بحيث تحفظ كرامة الزملاء ممارسي المهنة وتمنع دخول منتحلي الصفة.



ويشمل القرار ضرورة التعامل اللائق مع الزملاء أعضاء النقابة أثناء استقبالهم لضيوفهم داخل مبنى النقابة بشرط تواجد العضو أثناء استقباله لضيوفه.



وتضمنت القرارات إعادة وضع الأثاث في المبنى لتوفير الراحة للزملاء أعضاء الجمعية العمومية خلال تواجدهم في نقابتهم، بالإضافة لتخصيص موظف وعامل بالطابق الأرضي لإنجاز طلبات الزملاء وكبار السن.

