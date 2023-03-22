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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بقع بيضاء مؤلمة بالفم.. فطر ينتشر في أمريكا.. ما القصة؟

فطريات وفيروسات
فطريات وفيروسات

عرضت فضائية " العربية " تقريرا ، عن تحذير السلطات الأمريكية من خطرا جديدا بعد الإعلان عن فطر مقاوم للعقاقير .

 

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 وأوضح التقرير أن  وسائل إعلام في أمريكا أعلنت أن هذا الفطر يعرف بـ " كانديدا أوريس" أو " داء البقع البيضاء"، وينتشر بسرعة عبر المرافق الصحية .

 

 وتابع التقرير أن الفطر يمكن أن يتسبب في إصابات مميتة  لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة .

 

وأكمل التقرير أن الفطر مقاوم لبعض المطهرات، وتوصل العلماء لهذا الفطر في عام 2009  بعد اكتشافه بأذن مريضة من اليابان .

 

 وتابع التقرير أن  معدلات الوفيات نتيجة الإصابة بهذا الفطر تصل لـ 60 % ومن أعراض الإصابة به الحمى والقشعريرة وبقع بيضاء مؤلمة داخل الفم .

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