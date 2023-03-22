بقع بيضاء مؤلمة بالفم.. فطر ينتشر في أمريكا.. ما القصة؟

عرضت فضائية " العربية " تقريرا ، عن تحذير السلطات الأمريكية من خطرا جديدا بعد الإعلان عن فطر مقاوم للعقاقير .

وأوضح التقرير أن وسائل إعلام في أمريكا أعلنت أن هذا الفطر يعرف بـ " كانديدا أوريس" أو " داء البقع البيضاء"، وينتشر بسرعة عبر المرافق الصحية .

وتابع التقرير أن الفطر يمكن أن يتسبب في إصابات مميتة لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة .

وأكمل التقرير أن الفطر مقاوم لبعض المطهرات، وتوصل العلماء لهذا الفطر في عام 2009 بعد اكتشافه بأذن مريضة من اليابان .

وتابع التقرير أن معدلات الوفيات نتيجة الإصابة بهذا الفطر تصل لـ 60 % ومن أعراض الإصابة به الحمى والقشعريرة وبقع بيضاء مؤلمة داخل الفم .