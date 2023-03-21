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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فيروس يهدد 350 مليون شخص.. تحذير غامض من 4 أحداث كارثية

فيروس يهدد 350 مليون
فيروس يهدد 350 مليون شخص..تحذير غامض من 4 أحداث كارثية

أعلن مستخدم غامض لوسائل التواصل الاجتماعي يتابعه الآلاف حيث يصدقه البعض بينما يكذبه الآخريين، ويدعي بأنه “مسافر عبر الزمان من عام 2671” بأن فيروسا جديد سوف يصيب  أكثر من 350 مليون شخص. 

 

ووفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ستار” البريطانية نقلا عن إينو ألاريك الذي يعرف نفسه باسم “theradianttimetraveller ” أن هذا الفيروس سيأتي مع ذوبان القمم الجليدية. 

 

ولفت المستخدم الغامض لوسائل التواصل الاجتماعي خاصة تطبيق “تيك توك” إلى الفيروس العالمي الجديد سوف يحدث خلال عام 2024م. 

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 تحذير غامض

وأشارت الصحيفة البريطانية، منذ ساعات قليلة، إلى أن هذا المستخدم الغامض أطلقت تحذيرات سابقة بشأن وجود كواكب تؤأمية الأرض، وزوار فضائيين، وبوابات تنفتح على أبعاد أخرى.

وبينت أن المستخدم الغامض أيضا يقول أنه في عام 2025 سيعثر رواد الفضاء على عظام بشرية بالقرب من موقع الهبوط على المريخ مما يثبت أن البشر جاءوا أولا من الكوكب الأحمر. 

وأكملت أنه في عام 2026 يضيف المستخدم الغامض بأنه سيحدث أكبر انفجار شمسي في التاريخ يضرب الأرض ويتسبب في انقطاع التيار الكهربائي العالمي حيث لن توجد كهرباء لمدة 6 أسابيع متتالية.

وتابعت بأنه في عام 2027 يتوقع المسافر عبر الزمن بأن تحدث أول عملية تطهير تبدأ في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

فيروس يهدد 350 مليون شخص..تحذير غامض من 4 أحداث كارثية 
فيروس يهدد 350 مليون شخص..تحذير غامض من 4 أحداث كارثية 

 

فيروس يهدد 350 مليون شخص..تحذير غامض من 4 أحداث كارثية 

 

 

 

 

 

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