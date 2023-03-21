تطوير طائرة مقاتلة جديدة.. تعاون دفاعي مشترك بين اليابان وبريطانيا

اتفقت بريطانيا واليابان اليوم الثلاثاء على التعاون في المجال الجوي، وهي أحدث خطوة في تعميق العلاقات الدفاعية بين البلدين. حيث يعمل الجانبان بشكل مشترك على تطوير طائرة مقاتلة جديدة.

ومن جانبها، قالت بريطانيا في وقت سابق، إنها وقعت اتفاقية مع اليابان لتعزيز التعاون الجوي المستقبلي، بما في ذلك تبادل المعلومات والتدريبات المشتركة، وتبادل الأفراد. حسبما ذكر موقع "جلوبال تايمز" الصيني.

ووقع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اتفاقية دفاعية في يناير الماضي، بناءً على مشروع مشترك أُعلن عنه العام الماضي.

حيث صرح الجنرال في سلاح الجو البريطاني مايك ويجستون، في بيان، أن لندن وطوكيو تعملان بشكل وثيق، وأن البلدين يشتركان في قيم ومصالح استراتيجية مشتركة.

وأضاف، أن "المجال الجوي أمر بالغ الأهمية لأمننا المشترك وازدهارنا وهو مجال مهم للتعاون بين قادة جيوش البلدين".