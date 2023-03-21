البلشي: سأتعاون مع خالد ميري لتحقيق مصالح الصحفيين

أكد الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، أنّه تنافس مع الكاتب الصحفي خالد ميري في الانتخابات الأخيرة على مصالح الصحفيين، لكنهما سيتعاونان سويا لتحقيق مصالحهم، مشددًا على أن خالد ميري هنأه منذ اللحظة الأولى، وردّ التهنئة، أما ضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق، فقد قال له "أنا معك حتى النهاية".

وأضاف البلشي، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc: "الكاتب الصحفي الأستاذ يحي قلاش وهو أخ كبير، قال لي أنا معك، يمكن القول إنه بالتعاون سنستطيع تقديم أشياء كثيرة للصحفيين، سنناقش أوضاعنا بشكل عام، وسنناقش أوضاعنا الاقتصادية، وربما نتعاون جميعا في حلها".

وتابع نقيب الصحفيين: "سنتشارك في إحياء ملفات كثيرة، كنت قلقا جدا، ولكن هذا القلق يزول بتعاون الجميع، وفي النهاية سنعود إلى منافسة أخرى، أستاذ ضياء رشوان تنافس 5 مرات، فاز في ثلاث وخسر في إثنتين، المسألة لا تتعلق بالخسارة والمكسب، ولكن هذا التنوع هو المكسب الحقيقي، لأننا سنكمل بعض".



