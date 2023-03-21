نقيب الصحفيين: أرسلت اليوم رسائل إيجابية للجميع.. ونؤكد أننا لسنا فريقين

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إنه دعا مجلس نقابة الصحفيين اليوم بكامل أعضائه بهدف التوافق، وجرت محاولة إضفاء أجواء احتفالية لكسر حالة الشحن الموجودة كانت في الانتخابات، لتوجيه رسالة واضحة ووحيدة بأنه حريص على التوافق، وأن يكون فريقا واحدا وليس فريقين وهذه رسالة يجب أن تكون حقيقية.

وأضاف "البلشي"، خلال حوار ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي ، أنه إذا أراد أي شخص أن يكون ناجحا عليه أن يعمل الجميع معا، وهذه الرسالة مهمة، والبداية هي إعادة التوافق بين الجميع.

وأشار إلى أنه سيتم فتح جميع الملفات على قاعدة من التفاهم المشترك، والذي من شأنه سيكون ضمانة للتوازن داخل المجلس.

ولفت أنه أرسل اليوم رسائل إيجابية للجميع بمن فيهم موظفو نقابة الصحفيين لأنهم تحملوا الكثير من التعب خلال الأيام الماضية.



