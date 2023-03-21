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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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المناوي: مصر وطن للجميع.. والتعدد مصدر قوة وليس ضعفا

عبداللطيف المناوي
عبداللطيف المناوي

أكد الكاتب الصحفي عبداللطيف المناوي رئيس تحرير المصري اليوم، أنّ مشهد انتخابات الصحفيين هو المشهد الذي يجب أن يكون مشهدا طبيعيا لدولة مثل مصر، مشددًا على أنّ مصر أكبر كثيرا من أن تكون مختصرة في تيار أو توجه أو تعبر عن اتجاه واحد أو جهة واحدة.

 

وأضاف "المناوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc، ان التعدد هو مصدر للقوة وليس مصدرا للضعف، مشيرًا إلى أن مصر وطن للجميع ووطن كل من يعيش فيه، والدولة بمفهومها العام هي دولة كل المصريين، والجميع شركاء فيها ولهم الحق في أن يفكروا معا.

وتابع، أن التفكير الجمعي هو المخرج، وهذه هي الطريقة التي يجب أن تكون طريقا أساسيا، لافتًا إلى أنّ الصحافة المصرية تعاني الكثير من المشكلات، مثل القدرة على تكيف مع الأزمة الاقتصاية، ولكن هناك قضايا شديدة الأهمية، مثل قضية الجودة والمهنية والممارسة في إطار قانوني يعطي الحق في المعرفة والمعلومات.

وأوضح، أن الصحافة الحقيقية تعتني بالتدريب وتطوير أداء الصحفيين، كما أن القضية الأساسية وقضية معيشة الصحفيية قضية أساسية ويجب مناقشتها بجدية شديدة ومحاولة إيجاد حل لها، ولكن هذا لا يجب أن يكون بعيدا عن تحقيق حالة مهنية حقيقية.
 

مصر انتخابات القضية مهنية قصواء الخلالي المصريين

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