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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أقوى من المضادات الحيوية.. بذور شائعة يتجاهلها الملايين

صدى البلد

يتكون جهاز المناعة لدينا من شبكة معقدة من الخلايا والأنسجة والأعضاء والمواد التي تساعد في مكافحة العدوى والأمراض الأخرى.

تعد الإصابة بشكل متكرر بالأمراض، ومستويات التوتر المرتفعة، وعدم شفاء الجروح، وأعراض البرد المتكررة كلها علامات على ضعف جهاز المناعة. 

بينما تلعب الأدوية دورًا كبيرًا في عملية التعافي، فإن العلاجات المنزلية هي الطريقة الأفضل والأكثر طبيعية لتخفيف آلامنا.  إليك بعض التوابل المعززة للمناعة.

1. بذور الكمون


تعد بذور الكمون من المصادر الرائعة لمضادات الأكسدة التي تساعد في القضاء على الجذور الحرة الصغيرة التي تهاجم الخلايا السليمة. 

علاوة على ذلك، فهو غني بالحديد والكالسيوم والمغنيسيوم، مما يساعد في الحفاظ على الصحة العامة. 

فهو لا يضيف الكثير من النكهة للأطعمة والمشروبات فحسب، بل يساعد أيضًا على تعزيز المناعة، حيث يحتوي على خصائص عالية مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات.

2. الكُركُم 


الكركم يعزز المناعة ويقلل من الالتهابات في الجسم. الكركمين هو عنصر رئيسي في الكركم ويمتلك خصائص مضادة للفيروسات تساعد في مكافحة الالتهابات والأمراض.

 كما أنه غني بمضادات الأكسدة، ومضادات الفطريات، ومضادات الميكروبات، وخصائصه المضادة للبكتيريا، مما يساعد على منع العدوى.


3. الشمر


بذور الشمر لها خصائص مضادة للالتهابات، والتي تساعد في تقليل الالتهاب في الجسم وتقوية المناعة.

 من السهل تناوله ومعروف أيضًا أنه يخفف من مشاكل الجهاز الهضمي ومشاكل المعدة.

4. القرنفل

يعتبر القرنفل مصدرًا ممتازًا لمضادات الأكسدة التي تساعد في دعم جهاز المناعة. 

كما أنه غني بفيتامين هـ، وفيتامين سي، وحمض الفوليك، والريبوفلافين، وفيتامين أ، والثيامين، وفيتامين د، وأحماض أوميغا 3 الدهنية، كما أنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا، وكلها عوامل أساسية للحفاظ على الصحة العامة والمناعة.

 

اعراض البرد العلاجات المنزلية مشاكل الجهاز الهضمي تقوية المناعة تقليل الالتهاب

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