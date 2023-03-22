قافلة إغاثة عاجلة إلى تجمعات قرية الميدان بالعريش

أشرفت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة شمال سيناء ، قافلة إغاثة عاجلة إلى تجمعات ( سبيكة -الرويعي - ابو حصيني) بقرية الميدان غرب مدينة العريش لمساعدة الأسر الأولى بالرعايه والأسر العائدة للقرى ، من خلال مركز الامل للخدمات النفسية والاجتماعية التابع لجمعية تنمية المجتمع بالجورة ، تحت رعاية علي غيط مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

يأتي ذلك فى ظل توجهات الدولة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للأسر وتتعهد الجمعية بالوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية فى كل مكان على أرض شمال سيناء وسط سيناء.

توصيل الاحتياجات:

وقال الدكتور بكر سويلم المدير التنفيذي لجمعية الجورو ،أنه تم توصيل الاحتياجات الى ١٠٦ أسرة من الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.

كما تم دعم تلك الأسر بعدد ٢٥ خزان مياه سعة ١٠٠٠ لتر وعدد ٤ خزانات مياه ٥٠٠ لتر وخزان مياه ٢٠٠٠ لتر وعدد ١٠ مشمعات حماية للاسقف وعدد ٩٠ لوح خشبي ، و ٤٠٠ سبيته ، و ٣ ماتور مياه ١ حصان وتوصيل عدة أنواع من الأدوية العلاجية للمرضى من أبناء هذه التجمعات.

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