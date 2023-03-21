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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شمال سيناء تشارك في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

شمال سيناء تشارك
شمال سيناء تشارك في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

 تشارك محافظة شمال سيناء، في الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمختلف محافظات الجمهورية، بناءا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوحيد الجهود للتصدي للتغيرات المناخية والحفاظ علي البيئة بما يساهم في الحفاظ علي الموارد الطبيعية و تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 


وأكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة،  خلال الاحتفال الذي أقامته إدارة شئون البيئة لتكريم الفائزين في المسابقة الثقافية البيئية، أن  المحافظة  تفتح الباب لتلقي طلبات المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بشمال سيناء، وذلك حتى نهاية مايو القادم ٢٠٢٣م. ، بهدف تأكيد الدور الريادي في مجال تعزيز العمل المناخي ودعم المشروعات الخضراء ، وفقاً لرؤية مصر 2030.


الكرة الأرضية:

 

أشار الغندور، إلى أن ظاهرة الاحتباس الحراري لها آثار عديدة تضر الكرة الأرضية والبيئة والمناخ والكائنات الحية والنباتات بشكل كبير، لافتًا إلى أن جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها تعمل علي الحد من تلك الظاهرة.

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سيناء المبادرة المشروعات الخضراء الذكية

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