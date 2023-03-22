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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فرقة العريش القومية للفنون الشعبية تقدّم دفيليه متحركًا أمام المواطنين

رقصات فرقة العريش
رقصات فرقة العريش للفنون الشعبية

قدّمت فرقة العريش القومية للفنون الشعبية محافظة شمال سيناء،  دفيليه متحركاً أمام قصر ثقافة العريش ومجلس مدينة العريش و مبنى رئاسة جامعة العريش، تضمن رقصات فنية متنوعة رائعة جذبت المواطنين، وذلك في إطار إستراتيجية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، لتنمية المهارات الفنية والإبداعية ورعاية الموهوبين والمبدعين، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحانى.

يأتى ذلك بناء على توجيهات  الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة برعاية الموهوبين فى كافة المجالات الثقافية ونشر الوعى الفنى والثقافى على مستوى الجمهورية.

 

الاستعراضات الغنائية:

 

وقد تجمع عدد كبير من المواطنين لمشاهدة رقصات الفرقة والاستعراضات الغنائية في جو ساده البهجة من جانب الأطفال .

حيث تضمّنت الفقرات والرقصات مفردات البيئة السيناوية والتي تعبر عن مفردات التراث، بقيادة سامح الكاشف، ومدير الفرقة محمد محروس.

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العريش ديفيليه رقصات الفنون الشعبية

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