يخفض نسبة السكر.. مكون واحد من مطبخك تناوله قبل الوجبة بـ20 دقيقة

يمكن أن يؤدي تناول حفنة من اللوز قبل الوجبات إلى خفض نسبة السكر في الدم بشكل ملحوظ ووجد الباحثون أن تناول وجبة خفيفة من البذور قبل تناولها يقلل أيضًا من وزن الجسم ومؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر.

وفقا لموقع بولد سكاي الهندي يُعتقد أن ما يقرب من خمسة ملايين شخص يعانون من مرض السكري . إنها حالة تغير الحياة وتدوم مدى الحياة وتتسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل كبير ففي حين أنه من غير المعروف بالضبط ما الذي يسبب داء السكري من النوع الأول ، غالبًا ما يرتبط النوع الثاني بعوامل نمط الحياة مثل زيادة الوزن وعدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ.

هناك أيضًا حالة مرتبطة بمرض السكري تعرف باسم مقدمات السكري ، مما يعني أن نسبة السكر في الدم أعلى من المعتاد.

ففي حين أن النظام الغذائي هو عامل مهم للتحكم في مستويات السكر في الدم ، تشير الدلائل إلى أنه في بعض الحالات يمكن أن يساعد في عكس ما قبل السكري - مما يعني أنك لم تعد معرضًا لخطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري

في ورقة بحثية نُشرت في Clinical Nutrition ESPEN ، أظهرت أن تناول 20 جرامًا من اللوز قبل الإفطار والغداء والعشاء لمدة ثلاثة أشهر أدى إلى انخفاض مستويات السكر في الدم في ما يقرب من ربع المشاركين وذلك عند تناوله قبل 30 دقيقة من الوجبات الرئيسية