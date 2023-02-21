في دقائق.. تناول هذا المشروب وتحكم بنسبة السكري بالدم

تنجم مضاعفات مرض السكري عن ضعف إنتاج الأنسولين ، مما يزيد من شبح ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل خطير. لحسن الحظ ، يمكن لمرضى السكري من النوع 2 ترويض التهديد الذي يشكله ارتفاع الجلوكوز من خلال تعديل نظامهم الغذائي . تشير الأبحاث إلى أن مشروب الفاكهة يفعل ذلك بحماسة.

سواء كنت تشرب عصيرًا لتحقيق هدفك في خمسة في اليوم أو تستمتع ببساطة بطعمه الطازج ، فإن اختيار نكهة الرمان يمكن أن يقدم أكثر من مجرد مشروب ممتع غني بالمغذيات ومضادات الأكسدة ، يحتوي الرمان على بعض الفوائد الصحية الواعدة التي تترجم أيضًا إلى العصير.

علاوة على ذلك ، وجد بحث نُشر في مجلة Current Developments in Nutrition ، أن مشروب الفواكه يمكن أن يقلل من مستويات السكر في الدم في "دقائق".

نظر فريق البحث في آثار تناول جرعة واحدة من ثمانية أونصات من عصير الرمان على جلوكوز الدم قام العلماء بتجنيد 21 فردًا يتمتعون بصحة جيدة و "طبيعي" من أجل هذه التجربة تم تعيين هؤلاء المتطوعين بشكل عشوائي إما ماء أو عصير رمان أو مشروب قائم على الماء يتطابق مع محتوى السكر في عصير الرمان.

بعد اتباع نظام الشرب الخاص بهم ، مر المشاركون بفترة غسل لمدة أسبوع أعقبها تناول المشروبات الأخرى التي لم يتناولوها من قبل.

جمع العلماء سكر الدم أثناء الصيام من قبل ، وبعد 15 و 30 و 60 و 90 و 120 و 150 و 180 دقيقة بعد تناول مشروب الفاكهة إذا لم تكن على علم ، فإن صيام سكر الدم يصف الجلوكوز بعد صيام ليلة كاملة ثم تم تقسيم المتطوعين إلى مجموعتين بناءً على مستويات الأنسولين في الدم أثناء الصيام.في حين أن الماء لم يؤثر على مستويات السكر في الدم لدى أي من المشاركين ، إلا أن عصير الرمان كان له نتائج مختلفة أولئك الذين يعانون من انخفاض الأنسولين في الدم أثناء الصيام عانوا من انخفاض "كبير" في جلوكوز الدم لديهم بعد 15 دقيقة من الاستمتاع بالشراب.

وخلص الباحثون إلى أن المكونات الموجودة في عصير الرمان "مرجحة" تنظم عملية التمثيل الغذائي للجلوكوز لدى الناس أحد الأجزاء الفعالة في عصير الرمان التي يمكن أن تفسر هذه الفوائد هو محتواه العالي من مضادات الأكسدة.

يحتوي الرمان على نسبة عالية من الأنثوسيانين - وهي أصباغ تمنح العصير لونه العميق المميز وتحتوي على مضادات الأكسدة.

تقول إحدى النظريات أن مضادات الأكسدة قادرة على الارتباط بالسكر ومنع التأثير الكبير على مستويات الأنسولين لديك، ين أن الآليات الكامنة وراء تأثير عصير الرمان على مستويات السكر في الدم ليست واضحة تمامًا ، إلا أن هناك المزيد من الأبحاث التي تعكس نتائج هذه الدراسة.

وجدت دراسة نُشرت في مجلة Nutrition Research أيضًا أن العصير الداكن كان قادرًا على خفض مستوى الجلوكوز في الدم أثناء الصيام وتقليل مقاومة الأنسولين لدى المصابين بداء السكري من النوع 2 .

ما هي أعراض مرض السكري من النوع 2؟

الأعراض الرئيسية لمرض السكري من النوع 2 تشعر بالضرورة بأنك لست على ما يرام ، مما يجعل الوعي بالأعراض في المقدمة وفي المنتصف.

وفقًا لـ NHS ، تشمل العلامات المنذرة التي يجب الانتباه إليها ما يلي:

التبول أكثر من المعتاد (خاصة في الليل)

الشعور بالعطش طوال الوقت

الشعور بالتعب الشديد

فقدان الوزن غير المقصود

حكة حول قضيبك أو مهبلك ، أو الإصابة بمرض القلاع بشكل متكرر

التئام الجروح أو الجروح ببطء

رؤية مشوشة.

تنصح الخدمة الصحية بمراجعة طبيب عام إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض أو كنت قلقًا من احتمال تعرضك لخطر أكبر للإصابة بحالة سكر الدم.