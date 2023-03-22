أخبار السيارات| سعر أوبترا الجديدة 2023.. هدية عيد الأم «سكودا فيليشيا» قيمتها مفاجأة.. وخصم 70% على الـ «جيب»

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

تعمل العلامة التجارية اليابانية تويوتا على زيادة إنتاجها من السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات تحت قيادة الرئيس التنفيذي الجديد كوهي ساتو، ولكن رغم ذلك تعمل على تنويع انتاجها من السيارات، حيث لا تزال تعتبر الهيدروجين بديلاً مهمًا وستواصل الاستثمار فيه.

يبحث العديد من المواطنين المقيمين في جميع دول العالم عن سيارات تلائم حياتهم اليومية، لاستيرادها ودخولها مصر، منذ إعلان الحكومة عن قانون السماح للعاملين بالخارج باستيراد سيارة شخصية دون جمارك وفق ضوابط محددة.

قال المستشار أسامة أبوالمجد رئيس رابطة تجار السيارات ان مبادرة سيارات المصريين بالخارج ، تم تقديم العديد من التسهيلات والتعدديلات عليها من قبل الدولة لصالح المواطن فى المرتبة الاولى .

يشهد السوق المصري منافسة قوية في فئة الكروس أوفر الرياضية وخاصة موديلات 2023، ومن أبرزها BMW و أودي.

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية سوزوكي في مصر عن زيادات أسعار طراز فان موديل 2022 خلال شهر مارس الجاري.

تعتبر السيارة جيب رينيجيد أرخص إصدارات العلامة التجارية بالسوق المصري، كما شهدت تخفيضاً يصل إلى 70% على قيمة الوديعة البنكية الخاصة باستيرادها من الخارج.

يأتى عيد الأم كل عام يوم 21 مارس ، ويعتبر يوما للوفاء و التعبير عن حبنا لأمهاتنا لما قدمنه لنا من حب وعطاء منذ اللحظة الأولى من الولادة .

يبحث العديد من المواطنين عن شراء سيارة اقتصادية مستعملة بسعر مناسب، وذلك نظراً لارتفاع أسعار السيارات الجديدة في السوق المصري.

تعتبر السيارة فورد ايكو سبورت أحد أشهر سيارات الكروس أوفر الرياضية الصغيرة، وتتميز بمحرك اقتصادي في استهلاك البنزين، بالإضافة لتصميم شبابي أنيق، وتعتبر أحد أشهر السيارات التي شهدت تخفيضا يصل إلى 70% على قيمة الوديعة البنكية الخاصة بها.

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية شيفروليه في مصر عن زيادات أسعار طراز أوبترا موديل 2023 للمرة الثانية خلال شهر مارس الجاري.