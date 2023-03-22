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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| سعر أوبترا الجديدة 2023.. هدية عيد الأم «سكودا فيليشيا» قيمتها مفاجأة.. وخصم 70% على الـ «جيب»

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

تويوتا تواصل إنتاج سيارات الهيدروجين رغم التحول الكهربائي

تعمل العلامة التجارية اليابانية تويوتا على زيادة إنتاجها من السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات تحت قيادة الرئيس التنفيذي الجديد كوهي ساتو، ولكن رغم ذلك تعمل على تنويع انتاجها من السيارات، حيث لا تزال تعتبر الهيدروجين بديلاً مهمًا وستواصل الاستثمار فيه.

 

5 سيارات عائلية 2023 في السعودية أقل من 150 ألف ريال

يبحث العديد من المواطنين المقيمين في جميع دول العالم عن سيارات تلائم حياتهم اليومية، لاستيرادها ودخولها مصر، منذ إعلان الحكومة عن قانون السماح للعاملين بالخارج باستيراد سيارة شخصية دون جمارك وفق ضوابط محددة.

 

رابطة التجار تطالب بإلغاء شرط بلد الإقامة بمبادرة سيارات المصريين بالخارج

قال المستشار أسامة أبوالمجد رئيس رابطة تجار السيارات ان مبادرة سيارات المصريين بالخارج ، تم تقديم العديد من التسهيلات والتعدديلات عليها من قبل الدولة لصالح المواطن فى المرتبة الاولى .

 

5 سيارات كروس أوفر فارهة في مصر | صور

يشهد السوق المصري منافسة قوية في فئة الكروس أوفر الرياضية وخاصة موديلات 2023، ومن أبرزها BMW و أودي.

 

لو عايز مشروع .. أسعار سوزوكي فان الجديدة فى مصر

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية سوزوكي في مصر عن زيادات أسعار طراز فان موديل 2022 خلال شهر مارس الجاري.

 

خصم 70% على قيمة أرخص سيارات جيب.. صور

تعتبر السيارة جيب رينيجيد أرخص إصدارات العلامة التجارية بالسوق المصري، كما شهدت تخفيضاً يصل إلى 70% على قيمة الوديعة البنكية الخاصة باستيرادها من الخارج.

 

ست الحبايب .. ازاى الأمهات تتعلم السواقة فى 5 خطوات

يأتى عيد الأم كل عام يوم 21 مارس ، ويعتبر يوما للوفاء و التعبير عن حبنا لأمهاتنا لما قدمنه  لنا من حب وعطاء منذ اللحظة الأولى من الولادة .

 

هدية عيد الأم.. سيارة سكودا فيليشيا بسعر مفاجأة| صور

يبحث العديد من المواطنين عن شراء سيارة اقتصادية مستعملة بسعر مناسب، وذلك نظراً لارتفاع أسعار السيارات الجديدة في السوق المصري.

 

خصم 70%.. قيمة الوديعة البنكية الجديدة لـ فورد ايكو سبورت

تعتبر السيارة فورد ايكو سبورت أحد أشهر سيارات الكروس أوفر الرياضية الصغيرة، وتتميز بمحرك اقتصادي في استهلاك البنزين، بالإضافة لتصميم شبابي أنيق، وتعتبر أحد أشهر السيارات التي شهدت تخفيضا يصل إلى 70% على قيمة الوديعة البنكية الخاصة بها.

 

سعر أوبترا الجديدة 2023

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية شيفروليه في مصر عن زيادات  أسعار طراز أوبترا موديل 2023 للمرة الثانية خلال شهر مارس الجاري.

اوبترا فورد ايكو سبورت فورد سكودا فيليشيا كروس اوفر

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