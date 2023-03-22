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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعاون نايك ومايكل جوردان.. تفاصيل فيلم بن أفليك ومات ديمون الجديد Air

بن أفليك
بن أفليك

يستعد كل من بن أفليك ومات ديمون لطرح فيلمهما الجديد Air، الذي يحكي قصة التعاون بين نايك ومايكل جوردان، يوم 5 أبريل المقبل. 


فيلم Air يركز على شخصية سوني فاكارو الذي يلعب دوره مات ديمون، الذي قاد رحلة سعي شركة نايك وراء مايكل جوردان أسطورة كرة السلة الذي رفع أسهم الشركة العالمية بتوقيعه معهم. 

 


 

وقعت شركة نايك مع مايكل جوردان أسطورة كرة السلة في عامه الاحترافي الأول، وهي الصفقة التي جعلتها تسيطر على عالم كرة السلة، وانتشار أحذيتها الرياضية بشكل كبير حول العالم. 

 


 

فيلم Air من إخراج بن أفليك، ويشارك في بطولته جيسون بيتمان، فيولا ديفيس، داميان ديلانو، كريس تاكر، كريس ميسينا وغيرهم. 
 

ركزت مفاوضات شركة نايك في فيلم بن أفليك، على ملاحقة والدة اللاعب الشاب التي تلعب دورها فيولا ديفيس، وهي المرأة التي كان يثق بها لاعب كرة السلة بشكل كبير. 

 


 

ولم يشارك مايكل جوردان بنفسه في الفيلم رغم أن الحبكة الدرامية تدور حوله، وسيكتفي تواجده بلقطات أرشيفية، وحاول صناع العمل إقناعه بالمشاركة دون جدوى. 


وتم الكشف عن اللإعلان الدعائي لفيلم AIR منذ حوالي شهر عبر يوتيوب، وحقق 10 مليون مشاهدة حتى الآن. 
 

Air بن أفليك مات ديمون جينيفر لوبيز هوليود

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تعاون نايك ومايكل جوردان.. تفاصيل فيلم بن أفليك ومات ديمون الجديد Air

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