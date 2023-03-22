استشاري تحول رقمي يوضح أهمية التكنولوجيا في سوق العمل| فيديو

قال المهندس روماني رزق الله، استشاري التحول الرقمي والحوكمة، إن التكنولوجيا وسيلة يجب أن يمتلكها الشخص لتيسير عليه أداء عمله، موضحًا أن التكنولوجيا أداء مهمة للشباب، فهي تمكن الشخص من الحصول على مكانة أفضل في سوق العمل.



منافع وأضرار استخدام التكنولوجيا:

وأضاف “رزق الله” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد” من تقديم داليا أيمن، اليوم الأربعاء، أن التكنولوجيا حاليًا أصبحت وسيلة مهمة في كافة القطاعات والوظائف، مؤكدًا أهمية الاستفادة من منافع وإيجابيات التكنولوجيا، وتجنب أضرارها، معقبًا أنه لا يجب الاعتماد على التكنولوجيا في كافة مناحي الحياة وعلى الإنسان أن يمارس حياته ولا يبقي نفسه منعزلًا عن العالم.





وأوضح استشاري التحول الرقمي والحوكمة أن استخدام التكنولوجيا في تسهيل المصالح الحكومية يعد شكل من أشكال الاستخدام الأمثل لها، لافتًا إلى أن مصر60 % من سكانها شباب، واصفًا إياها "دولة شابة"، متابعًا أنه عند استخدام 10% فقط للتكنولوجيا أي 6 مليون شاب هذا يعد رقمًا كبيرًا للغاية يستطيع أن يكون إضافة قوية للدخل القومي.

