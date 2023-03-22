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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لعب الأطفال وقع الأهالي بالمحظور.. تفاصيل تهشيم رأس عامل زراعي بسوهاج

صدى البلد

أصيب عامل زراعي في منتصف الثلاثينات من العُمر، باشتباه نزيف بالمخ؛ إثر تعدي أربعيني عليه بالضرب بواسطة عصا شوم؛ إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، بدائرة مركز شرطة المراغة شمال محافظة سوهاج.

 

تفاصيل الواقعة:

 

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بنشوب مشاجرة ووقوع مصاب، دائرة المركز.

 

وبالانتقال والفحص تبين وصول المدعو (محمود ع ض ع- 34 عامًا- عامل زراعي- يقيم دائرة المركز)، مصاب باشتباه نزيف حاد بالمخ، وبسؤال نجل شقيق والده (أحمد ع ض ع- 49 عامًا- مدرس- ويقيم بذات الناحية).

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اتهم المدعو (علي خ ع- 48 عامًا- عامل زراعي- يقيم بذات الناحية)، بالتعدى على المذكور بعصا شوم، وإحداث إصابته المنوه عنها؛ بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

وعقب إثبات التحريات صحة الواقعة، وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، لذات السبب سالف الذِكر.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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