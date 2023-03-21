بتكلفة 2 مليون و647 ألف جنيه.. رصف 14 شارعا بالإنترلوك في سوهاج

تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن تطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية، وظهورها بالمظهر الحضاري اللائق، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تابعت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج أعمال تطوير ورصف 14 شارع فرعي ببلاط الإنترلوك بشارع سيالة أولاد نصير.

وبلغت تكلفة أعمال رصف الفرعيات 2 مليون و647 ألف جنيه، وذلك ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

محافظة سوهاج

وأوضح أحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج، أنه جاري متابعة استكمال رصف الشوارع الفرعية المتبقية بشارع سيالة أولاد نصير، عقب الانتهاء من أعمال البنية التحتية "مياه، كهرباء، غاز، اتصالات".

وأشار إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة الحي لاستهداف الحواري والشوارع الضيقة التي يقل عرضها عن 6 أمتار، مؤكدًا على المتابعة المستمرة للأعمال مع الالتزام بالمواصفات القياسية في التنفيذ، ومراعاة الجداول الزمنية لانتهاء كافة الأعمال.